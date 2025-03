Việt Nam có "vua của các loại rau", bổ dưỡng không kém nhân sâm, tổ yến

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Măng tây giàu chất xơ, giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Inulin, một loại prebiotic trong măng tây, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể. Ngoài ra, măng tây còn có tác dụng lợi tiểu, giúp giảm tình trạng đầy hơi và khó chịu.

Tăng cường hệ miễn dịch

Măng tây chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa như glutathione, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại và giảm nguy cơ mắc bệnh. Các flavonoid và saponin trong măng tây có đặc tính kháng viêm, giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể.

Măng tây được ví như “vua của các loại rau”. Ảnh: SBS

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Chất xơ hòa tan trong măng tây giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Măng tây cũng giàu kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch liên quan.

Nguồn folate (vitamin B9) dồi dào trong loại rau này giúp giảm mức homocysteine, một axit amin có liên quan đến tăng nguy cơ bệnh tim. Trong khi các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin A, và các flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tốt cho thai kỳ và sự phát triển của thai nhi

Bên cạnh tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. folate trong măng tây còn là dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của hệ thần kinh thai nhi, giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh như nứt đốt sống. Măng tây đồng thời cũng cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết khác cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi.

Phòng ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa như glutathione và flavonoid giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA do gốc tự do, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Saponin trong măng tây có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù măng tây có tiềm năng phòng ngừa ung thư nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất, cần kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Cải thiện sức khỏe xương

Măng tây là một nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất thiết yếu cho xương, bao gồm vitamin K, canxi, phốt pho và nhiều khoáng chất quan trọng khác. Sự kết hợp mạnh mẽ này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì và tăng cường mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và dẻo dai hơn, giúp bảo vệ hệ xương khỏi nguy cơ gãy xương và duy trì sự linh hoạt trong vận động.

Tăng cường chức năng não bộ

Folate và vitamin B12 có trong măng tây rất quan trọng cho chức năng não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, sự tập trung và khả năng nhận thức. Bên cạnh đó, măng tây còn rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.

Lợi tiểu, thanh lọc cơ thể

Asparagine, một axit amin trong măng tây, có tác dụng lợi tiểu, giúp loại bỏ độc tố và chất lỏng dư thừa khỏi cơ thể. Tác dụng lợi tiểu của măng tây giúp hỗ trợ chức năng thận và giảm nguy cơ sỏi thận.