Việt Nam có loại rau "trăm lớp", rẻ bèo nhưng mỡ thừa, ung thư, dạ dày và tim mạch đều phải khiếp sợ!

Loại rau "trăm lớp" đang được nhắc đến chính là bắp cải. Cực kỳ đa dạng cách chế biến, rất quen thuộc trong bữa ăn nhưng không phải ai cũng bieest nó giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe đến thế nào.

Những lợi ích nổi bật khi ăn rau bắp cải

Các chuyên gia dinh dưỡng xác định bắp cải chứa dồi dào chất xơ, nhiều loại Vitamin (C, K, A, U) cùng nhiều hợp chất quý như Lutein, Apigenin, Luteolin, Glucosinolates... Nhờ sự kết hợp này, bắp cải trở thành “chiến binh xanh” bảo vệ sức khỏe toàn diện với 8 lợi ích nổi bật như:

1. Hỗ trợ tiêu hóa

Bắp cải chứa lượng lớn chất xơ không hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Việc bổ sung bắp cải thường xuyên còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và giảm cảm giác đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn.

Ảnh minh họa

2. Giảm mỡ thừa, kiểm soát cân nặng

Bắp cải chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ nên giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Một bát bắp cải nấu chín chỉ có khoảng 34 calo, phù hợp với người ăn kiêng, hỗ trợ kiểm soát mỡ thừa và cân nặng hiệu quả.

3. Chống viêm, bảo vệ tim mạch

Các hợp chất tự nhiên trong bắp cải có khả năng kháng viêm mạnh. Chúng giúp ngăn tích tụ canxi và giảm hình thành mảng xơ vữa trong thành mạch. Nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều rau họ cải như bắp cải có thể giảm gần một nửa nguy cơ xơ vữa động mạch ở phụ nữ lớn tuổi.

4. Giảm nguy cơ ung thư

Thành phần Glucosinolates trong bắp cải khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành các chất có khả năng ức chế sự hình thành tế bào ung thư. Kết hợp cùng Vitamin C, A, K và các chất chống oxy hóa khác, bắp cải giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, gan và thực quản.

5. Tăng cường chống oxy hóa, làm chậm lão hóa

Ảnh minh họa

Bắp cải là nguồn Vitamin C tự nhiên rất dồi dào, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại. Vitamin C còn kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ làm lành vết thương, giữ da sáng mịn và tăng đề kháng. Ăn bắp cải thường xuyên giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa sớm.

6. Bảo vệ xương chắc khỏe

Bắp cải chứa lượng Vitamin K cao, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi và khoáng hóa xương. Thiếu Vitamin K khiến xương yếu, dễ gãy. Bổ sung bắp cải giúp giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ trung niên.

7. Kiểm soát đường huyết

Nhờ giàu chất xơ hòa tan, bắp cải giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, hạn chế tăng đường huyết đột ngột. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong bắp cải còn giúp giảm kháng insulin và cải thiện chuyển hóa, rất có lợi cho người có nguy cơ tiểu đường hoặc đang ăn kiêng.

Ảnh minh họa

8. Làm dịu dạ dày

Bắp cải được dân gian coi là “thuốc bổ dạ dày” nhờ chứa Vitamin U, một hợp chất giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc dạ dày tổn thương. Ăn bắp cải luộc hoặc uống nước ép bắp cải tươi có thể giúp giảm kích ứng do axit, cải thiện tình trạng viêm loét.

9. Tăng hấp thu sắt, phòng thiếu máu

Nhờ hàm lượng Vitamin C cao, bắp cải giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn từ các thực phẩm khác. Điều này đặc biệt có lợi cho phụ nữ hoặc người ăn chay, nhóm thường có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Những người nên cẩn trọng khi ăn bắp cải

- Người có vấn đề tuyến giáp: Bắp cải chứa goitrogen cản trở hấp thu iot, làm giảm hoạt động tuyến giáp. Ăn nhiều dễ gây bướu cổ hoặc nhân giáp, nhất là ở người đã có bệnh nền.

- Người hay đầy hơi: Oligosaccharide trong bắp cải khi bị vi khuẩn ruột lên men sẽ sinh khí, gây chướng bụng và khó tiêu. Người tiêu hóa kém nên hạn chế ăn sống.

Ảnh minh họa

- Người bệnh thận: Hàm lượng kali cao trong bắp cải có thể khiến người bị suy thận khó đào thải, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và huyết áp.

- Người sau phẫu thuật: Bắp cải nhiều chất xơ thô, khó tiêu với người mới mổ. Chỉ nên ăn phần lá mềm đã nấu chín kỹ để tránh đầy bụng.

- Người đang dùng thuốc chống đông máu: Bắp cải giàu Vitamin K có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.