Việt Nam có loại nước trắng đục nhưng thơm nức mũi, là "thần dược" với nữ giới, giá rẻ bèo nhưng phòng đủ thứ bệnh

Ở các quán vỉa hè hay trong căn bếp gia đình, ly sữa đậu nành trắng đục, thơm bùi đã trở thành thức uống quen thuộc của người Việt. Ít ai ngờ rằng trong loại nước giá chỉ vài nghìn đồng ấy lại chứa “kho” dưỡng chất gồm protein thực vật, chất xơ, canxi, vitamin E, cùng các hoạt chất quý như isoflavone và phytoestrogen. Nhờ vậy mà loại nước bình dân này mang lại rất nhiều lợi ích quý báu.

1. Tại sao sữa đậu nành là "thần dược" cho nữ giới?

Theo Giáo sư dinh dưỡng Hong Taixiong tại Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), sữa đậu nành chứa một nhóm hoạt chất đặc biệt gọi là phytoestrogen - hormone thực vật có cấu trúc gần giống estrogen trong cơ thể nữ. Chính yếu tố này khiến thức uống quen thuộc trở thành “bạn đồng hành” của phái đẹp với nhiều lợi ích:

Ảnh minh họa

- Dưỡng da: Phytoestrogen kích thích sản sinh collagen, giữ da mềm mịn và tươi sáng.

- Cân bằng nội tiết tố: Giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh và ổn định hormone nữ.

- Chống lão hóa: Chất chống oxy hóa ngăn gốc tự do, làm chậm nếp nhăn và lão hóa sớm.

- Bảo vệ xương khớp: Bổ sung phytoestrogen và canxi, hạn chế loãng xương ở phụ nữ trung niên.

- Phòng ung thư vú: Isoflavone ức chế sự phát triển bất thường của tế bào vú, giảm nguy cơ ung thư.

- Kiểm soát cân nặng: Protein và chất xơ tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giữ dáng gọn gàng.

- Giảm triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh: Giúp làm dịu bốc hỏa, mất ngủ, thay đổi tâm trạng.

2. Một số lợi ích sức khỏe khác của sữa đậu nành

Không chỉ ưu ái riêng nữ giới, sữa đậu nành còn mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe cộng đồng. Dưới đây là 6 lợi ích nổi bật:

Bảo vệ tim mạch

Axit béo Omega-3, Omega-6 cùng chất chống oxy hóa trong sữa đậu nành giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu, giảm hình thành mảng bám cholesterol. Nhờ vậy, thức uống này góp phần hạ nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Sữa đậu nành giàu chất xơ hòa tan, kích thích nhu động ruột, hạn chế táo bón. Đồng thời, nó còn là nguồn “thức ăn” nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh, cải thiện hấp thu dinh dưỡng và giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Ổn định đường huyết

Chất xơ trong sữa đậu nành làm chậm quá trình hấp thu glucose, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Đây là lựa chọn thay thế lành mạnh cho các loại đồ uống nhiều đường, hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường type 2.

Ảnh minh họa

Tăng cường trí nhớ và sự tập trung

Nguồn vitamin E, magie và selen dồi dào thúc đẩy hoạt động của tế bào thần kinh, bảo vệ não bộ khỏi stress oxy hóa. Uống sữa đậu nành thường xuyên giúp tinh thần minh mẫn hơn, đồng thời cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, đặc biệt hữu ích cho học sinh và người cao tuổi.

Tăng sức đề kháng

Protein thực vật chất lượng cao kết hợp cùng nhiều vitamin, khoáng chất trong sữa đậu nành giúp cơ thể sản sinh kháng thể. Nhờ đó, hệ miễn dịch được củng cố, giảm nguy cơ nhiễm trùng, cảm cúm và các bệnh do vi khuẩn, virus.

Góp phần phòng một số bệnh ung thư

Sữa đậu nành chứa isoflavone và phytoestrogen là những hợp chất thực vật có khả năng ức chế sự phát triển bất thường của tế bào. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ một số loại ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và cả ung thư tuyến tiền liệt.

3. Một số lưu ý khi uống sữa đậu nành

Sữa đậu nành "ngon, bổ , rẻ" nhưng Giáo sư Hong Taixiong nhắc nhở một vài lưu ý nhỏ khi uống để đảm bảo nhận được tối đa dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe:

- Không uống khi bụng đói vì dễ gây đầy hơi, khó chịu cho dạ dày. Cũng không nên uống quá nhiều, uống thay nước lọc. Nên uống sữa đậu nành tươi trong ngày, không để qua đêm vì dễ nhiễm khuẩn dù là trong tủ lạnh.

- Phải nấu sôi chín kỹ nhưng không đun quá lâu vì có thể làm mất dưỡng chất quý. Tránh cho quá nhiều đường để không làm mất tác dụng kiểm soát cân nặng và đường huyết.

Ảnh minh họa

- Hạn chế kết hợp sữa đậu nành cùng trứng gà sống, bởi protein của hai loại sẽ triệt tiêu lẫn nhau.

- Những người bị bệnh gout, người bị viêm dạ dày hay đường ruột kém, mắc bệnh gan nhiễm mỡ, cường giáp, đang điều trị rối loạn nội tiết tố tốt nhất là không nên uống. Nếu muốn uống, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa về liều lượng có thể dùng. Người có tiền sử dị ứng đậu nành tuyệt đối không nên sử dụng.

- Khi mua ngoài hàng, cần chọn cơ sở uy tín để tránh sữa bị pha loãng hoặc chứa phụ gia độc hại.