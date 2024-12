Việt Nam có loại củ "trường thọ" được thế giới săn đón, ăn vào mùa đông cực tốt

Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch khỏe mạnh là "lá chắn" bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là trong mùa đông, khi các virus cảm cúm và bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh. Khoai lang với hàm lượng cao vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giúp bạn chống chọi với bệnh tật hiệu quả.

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì niêm mạc khỏe mạnh, "hàng rào" bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Vitamin C kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, những "chiến binh" bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Các chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và tăng cường khả năng miễn dịch.

Khoai lang vừa dễ tìm lại cực tốt cho sức khỏe trong mùa đông. Ảnh: Shutter Stock

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Khoai lang với hàm lượng kali, magiê và chất xơ cao có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn. Kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. Magiê giúp duy trì nhịp tim ổn định và ngăn ngừa các rối loạn nhịp tim. Chất xơ giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Khoai lang giàu chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ hút nước, làm mềm phân và tăng khối lượng phân, giúp ngăn ngừa táo bón, một vấn đề phổ biến trong mùa đông do ít vận động và uống ít nước. Chất xơ kích thích nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa đồng thời là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch.

Khoai lang tốt cho cả hệ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Ảnh: Adobe Stock

Tốt cho sức khỏe mắt

Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, đặc biệt là beta-carotene. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì giúp duy trì độ ẩm cho mắt, ngăn ngừa khô mắt và cải thiện thị lực. Các chất chống oxy hóa trong khoai lang, bao gồm beta-carotene, vitamin C và vitamin E, giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi.

Ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy khoai lang có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư nhờ hàm lượng cao các chất chống oxy hóa. Cụ thể, các chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm nguy cơ ung thư. Beta-carotene trong khoai lang có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại trực tràng. Vitamin C có thể giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày và ung thư thực quản

Làm đẹp da

Khoai lang chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho làn da, giúp bạn có làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Vitamin A giúp duy trì làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa khô da và mụn trứng cá. Vitamin C kích thích sản xuất collagen, protein giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, ngăn ngừa nếp nhăn và lão hóa da. Trong khi đó, Beta-carotene là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường.