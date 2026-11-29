Ở tuổi 73, cụ H. đã có hơn 2 năm sống tại Nam An Home. Điều cụ thích nhất ở đây không phải phòng ốc tiện nghi hay những bữa ăn được chuẩn bị sẵn, mà là những buổi chiều được uống trà, trò chuyện cùng những người bạn đồng trang lứa.

"Sáng thì tập thể dục, có hôm tập dưỡng sinh, chiều uống trà rồi nói chuyện với những người bạn tại Nam An. Tôi thích nhất là những lúc như vậy, có người trò chuyện, chứ ở nhà thì con cháu đi làm hết, một mình cũng buồn", cụ H. chia sẻ.

Cụ Q. (68 tuổi) cũng đã gắn bó với viện dưỡng lão này hơn một năm. Trước đây, dù vẫn có thể tự sinh hoạt, cụ đôi khi cảm thấy ngày nào cũng quanh quẩn trong nhà khá buồn tẻ. Từ khi chuyển đến đây, lịch trình của cụ có thêm những cuộc gặp gỡ, những ván cờ và cả những buổi cà phê cùng bạn bè.

"Qua đây có người trò chuyện, rồi chơi cờ, uống cà phê, tham gia các hoạt động cùng mọi người thấy thời gian trôi qua cũng nhanh hơn", cụ Q. kể.

Điều khiến cụ cảm thấy thoải mái là vẫn có thể tự làm những việc mình còn đủ sức, không phải lúc nào cũng chờ con cháu sắp xếp thời gian đưa đi đây đó. Gia đình cụ ở gần đây nên vẫn thường xuyên qua thăm. Khi muốn đi dạo hay cần hỗ trợ, đã có nhân viên tại trung tâm đồng hành.

Hai câu chuyện, hai trải nghiệm nhưng cùng cho thấy một điều: đôi khi, điều người cao tuổi cần không chỉ là có người chăm sóc mà còn là một cuộc sống có bạn bè, có hoạt động để mong chờ và có những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Một ngày ở Nam An Home có gì vui?

Nếu hình dung viện dưỡng lão là nơi các cụ chỉ quanh quẩn trong phòng, nghỉ ngơi và chờ đến giờ ăn, lịch sinh hoạt tại Nam An Home có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Lan (nhân viên chăm sóc tại Hệ thống dưỡng lão Nam An Home) chia sẻ, buổi sáng bắt đầu bằng việc vệ sinh cá nhân, ăn sáng và vận động nhẹ. Tùy thể trạng, các cụ có thể tham gia tập dưỡng sinh, Yoga lão khoa, trò chuyện, đánh cờ hoặc thưởng thức chương trình "Cà phê hoài niệm". Đây cũng là khoảng thời gian để các cụ gặp gỡ, làm quen và bắt đầu ngày mới cùng những người bạn.

Sau bữa trưa và giờ nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục với các hoạt động phục hồi chức năng phù hợp thể trạng. Những ai thích không khí nhẹ nhàng có thể đọc sách, thưởng trà, nghe nhạc; người thích giao lưu có thể đánh cờ, tham gia trò chơi trí tuệ hoặc khiêu vũ.

Đặc biệt, các dịp sinh nhật, lễ Tết cũng trở thành những buổi gặp gỡ đáng mong chờ. Thay vì chỉ có một ngày trôi qua theo lịch ăn uống, nghỉ ngơi cố định, các cụ có thêm những dịp tụ họp, chúc mừng và chia sẻ niềm vui cùng nhau.

Một trải nghiệm thú vị khác dành cho các cụ riêng tại cơ sở Nam An Garden (Đồng Nai) là chăm sóc vườn rau, tự tay thu hoạch những loại rau xanh được trồng tại khuôn viên. Giữa không gian nhiều cây xanh, việc tưới cây, chăm rau hay hái những bó rau tươi không chỉ mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà còn là một hoạt động nhẹ nhàng để các cụ vận động, thư giãn. Thành quả lao động còn được góp mặt trong những bữa ăn hằng ngày, khiến trải nghiệm tự tay trồng và thu hoạch rau càng thêm ý nghĩa.

Theo nhân viên chăm sóc, chính những hoạt động kết nối cộng đồng như tập thể dục, cà phê sáng, thưởng trà chiều, đánh cờ, nghe nhạc hay tổ chức sinh nhật thường được các cụ hào hứng đón nhận. Bởi với người cao tuổi, niềm vui đôi khi đơn giản là có một người bạn để trò chuyện, một lời hỏi thăm hay một hoạt động khiến mình muốn thức dậy và tham gia vào ngày hôm sau.

Không chỉ có hoạt động tinh thần, sức khỏe của từng cụ cũng được chăm sóc riêng

Tại đây, các hoạt động trong ngày được sắp xếp linh hoạt, dựa trên thể trạng và khả năng tự chủ của từng người. Những cụ còn khỏe có thể tham gia nhiều hoạt động chung, trong khi người hạn chế vận động được hỗ trợ tập phục hồi chức năng và sinh hoạt phù hợp.

Về dinh dưỡng, mỗi ngày các cụ được phục vụ 5 bữa, gồm 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Thực đơn được xây dựng đa dạng, cân đối và điều chỉnh theo bệnh nền, nhu cầu dinh dưỡng cũng như sở thích cá nhân. Chẳng hạn, người mắc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu có chế độ ăn phù hợp; những cụ gặp khó khăn khi nhai nuốt có thể được phục vụ thức ăn mềm hoặc xay nhuyễn theo chỉ định.

Các cụ có khả năng đi lại thuận tiện thường dùng bữa tại khu vực ăn chung, vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện cùng bạn bè. Với những người hạn chế vận động hoặc cần chăm sóc chuyên biệt, nhân viên sẽ hỗ trợ dùng bữa ngay tại phòng riêng.

Một điểm đáng chú ý là trước khi xây dựng kế hoạch chăm sóc, mỗi cư dân được đánh giá sức khỏe toàn diện và định kỳ bằng các thang điểm lão khoa như Barthel ADL (đánh giá khả năng tự sinh hoạt), Morse (nguy cơ té ngã), Braden (nguy cơ loét tì đè) và các thang đánh giá ăn nuốt, dinh dưỡng. Từ đó, đội ngũ chuyên môn xác định nhu cầu hỗ trợ riêng cho từng người.

Không gian tại các cơ sở cũng được thiết kế hướng đến sự an toàn và thuận tiện cho người cao tuổi: hạn chế bậc thềm, gờ cửa, bố trí tay vịn tại hành lang và nhà vệ sinh, sử dụng sàn chống trơn trượt. Hệ thống giường thông minh tích hợp cảm biến radar và camera AI hỗ trợ phát hiện nguy cơ té ngã, gửi cảnh báo đến điều dưỡng.

Đội ngũ điều dưỡng trực 24/7, theo dõi sức khỏe, nhắc uống thuốc theo chỉ định và hỗ trợ khi cần thiết. Gia đình cũng được cập nhật tình hình ăn uống, nghỉ ngơi, sức khỏe của các cụ qua Zalo kèm hình ảnh, video sinh hoạt hằng ngày.

Ba cơ sở, ba không gian an dưỡng khác nhau

Hiện Nam An Home vận hành 3 cơ sở với những định hướng không gian riêng.

Nam An Home 1 hướng đến không gian an dưỡng cao cấp, ấm cúng trong khu đô thị yên tĩnh. Nam An Home 2 là cơ sở VIP với hạ tầng khí y tế âm tường và các phòng đơn chuyên sâu. Trong khi đó, Nam An Garden mang đến mô hình an dưỡng nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, có không gian xanh, trải nghiệm làm vườn để các cụ dạo bộ và thư giãn ngoài trời.

Về chi phí, đại diện viện dưỡng lão cho biết, mức lưu trú toàn thời gian trọn gói khởi điểm từ 23 triệu đồng/tháng. Mức phí thực tế phụ thuộc vào hạng phòng, tình trạng sức khỏe và nhu cầu chăm sóc của từng cụ. Nơi đây hiện chủ yếu cung cấp dịch vụ lưu trú nội trú dài hạn, với các kỳ thanh toán linh hoạt theo tháng hoặc 3, 6, 12 tháng. Trung tâm cũng có chương trình trải nghiệm VIP 2 ngày 1 đêm để người cao tuổi và gia đình trực tiếp tìm hiểu không gian, dịch vụ trước khi đưa ra quyết định.

(Ảnh: ĐVCC)