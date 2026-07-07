Việt Nam có ca sĩ "cất giọng lên là có hit”, nhạc cả nước thuộc mà vẫn lận đận 10 năm

Nam ca sĩ bất ngờ tìm được cơ hội trở lại sau 10 năm chững lại đáng tiếc.

Hoàng Tôn - Giọng hát R&B nổi tiếng, từng làm mưa làm gió Vpop

Hoàng Tôn là một trong những giọng ca R&B nội lực và giàu cảm xúc của Vpop, được nhiều khán giả yêu mến qua nhiều năm. Anh tên thật là Nguyễn Hoàng Tôn, sinh năm 1988, được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và từng là vocal của nhóm nhạc FBBoiz. Giai đoạn đầu thập niên 2010, FBBoiz là một trong những nhóm nhạc tạo được dấu ấn với màu hip-hop, R&B trong thị trường nhạc Việt. Trong đó, Để Em Rời Xa là ca khúc nổi bật, giúp nhóm được đông đảo khán giả trẻ biết đến.

Hoàng Tôn là một trong những giọng ca R&B nội lực và giàu cảm xúc của Vpop, được nhiều khán giả yêu mến qua nhiều năm

Ngay từ thời điểm hoạt động cùng FBBoiz, Hoàng Tôn đã gây chú ý nhờ chất giọng nam cao sáng, mềm và có cách luyến láy đặc trưng. Màu giọng này phù hợp với R&B, đồng thời giúp anh tạo dấu ấn rõ trong những ca khúc có phần điệp khúc bắt tai.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hoàng Tôn đến khi anh tham gia Giọng Hát Việt 2013. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Linh, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý của mùa thi. Tại chương trình, Hoàng Tôn thể hiện lợi thế ở cả giọng hát lẫn khả năng sáng tác, đặc biệt qua các tiết mục mang màu sắc R&B và pop/R&B.

EM KHÔNG QUAY VỀ - HOÀNG TÔN ft. YANBI

Một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi Hoàng Tôn là Em Không Quay Về. Ca khúc có giai điệu dễ nhớ, phần hát giàu cảm xúc và phù hợp với chất giọng đặc trưng của Hoàng Tôn. Bài hát do anh sáng tác và thể hiện cùng Yanbi từng tạo hiệu ứng mạnh khi được trình diễn tại vòng Giấu mặt Giọng Hát Việt 2013, khiến cả 4 huấn luyện viên bấm chọn.

Cùng năm, Hoàng Tôn ra mắt phiên bản chính thức của ca khúc này cùng Yanbi và nhanh chóng oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc lúc bấy giờ. Em Không Quay Về cũng mang về cho Hoàng Tôn nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải cuối năm. Thành công của ca khúc góp phần đưa Hoàng Tôn từ một nhạc sĩ trẻ bước ra trước công chúng với tư cách ca sĩ có màu sắc riêng.

Không chỉ có các ca khúc tự thể hiện, Hoàng Tôn còn sở hữu gia tài sáng tác đáng chú ý cho nhiều nghệ sĩ Vpop

Không chỉ có các ca khúc tự thể hiện, Hoàng Tôn còn sở hữu gia tài sáng tác đáng chú ý cho nhiều nghệ sĩ Vpop. Anh là người đứng sau Nỗi Nhớ Đầy Vơi của Hồ Ngọc Hà - Noo Phước Thịnh, Cần Một Ai Đó của Đông Nhi, Tìm của Min hay Mình Yêu Nhau Bao Lâu của Bảo Anh. Ở giai đoạn sau, tên tuổi Hoàng Tôn tiếp tục xuất hiện trong phần sáng tác của Vì Yêu Cứ Đâm Đầu , ca khúc do Min kết hợp cùng Đen và JustaTee. Bên cạnh những bài hát tự thể hiện như Em Không Quay Về, Dành Cho Em, Chỉ Có Em hay Yêu Em Rất Nhiều , loạt sáng tác cho nghệ sĩ khác góp phần khẳng định vai trò nhạc sĩ của Hoàng Tôn trong Vpop. Trong giai đoạn này, hầu như bất kì bài hát nào Hoàng Tôn góp giọng hoặc sáng tác đều trở thành bản hit đình đám được yêu thích trên thị trường.

Hoàng Tồn

Trong nhiều sản phẩm kết hợp, Hoàng Tôn còn được khán giả nhắc đến nhờ khả năng hát hook. Chất giọng nam cao sáng, mềm, có độ ngân và kỹ thuật luyến láy đặc trưng giúp phần điệp khúc do anh thể hiện dễ tạo điểm nhấn. Đây cũng là lý do Hoàng Tôn thường được gọi là “ông hoàng R&B” của nhạc Việt, đặc biệt trong các màn kết hợp với rapper. Nhìn lại giai đoạn nổi bật nhất trong sự nghiệp, Hoàng Tôn là một trong số ít nam ca sĩ Vpop vừa có hit tự hát, vừa có nhiều sáng tác được khán giả nhớ đến.

Cơ hội trở lại sau hơn 1 thập kỷ

Dù từng có giai đoạn được quan tâm mạnh, sự nghiệp của Hoàng Tôn không duy trì độ phủ sóng liên tục. Sau thời kỳ đầu thập niên 2010, nam ca sĩ vẫn hoạt động âm nhạc nhưng không còn xuất hiện dày đặc trên thị trường như trước. Một số sản phẩm của anh được khán giả yêu thích, nhưng chưa tạo được hiệu ứng đủ lớn để đưa tên tuổi Hoàng Tôn trở lại vị trí nổi bật như giai đoạn sau Giọng Hát Việt.

Sau thời kỳ đầu thập niên 2010, nam ca sĩ vẫn hoạt động âm nhạc nhưng không còn xuất hiện dày đặc trên thị trường như trước.

Đầu năm 2016, Hoàng Tôn gặp biến cố cá nhân khiến các hoạt động nghệ thuật của anh bị chững lại. Sau đó, Hoàng Tôn từng nỗ lực trở lại với nhiều sản phẩm âm nhạc. Tình Yêu Ngủ Quên là một ca khúc nổi bật giúp anh được khán giả nhắc đến trở lại. Bài hát tiếp tục phát huy màu pop/R&B quen thuộc, cho thấy chất giọng và cách xử lý của Hoàng Tôn vẫn giữ được sự ổn định sau nhiều năm hoạt động.

Gần đây, Hoàng Tôn đang nhận được chú ý khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế

Gần đây, sau 10 năm kể từ biến cố đó, Hoàng Tôn đang nhận được chú ý khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Sự xuất hiện này giúp khán giả có dịp nhìn lại hành trình âm nhạc của anh sau hơn một thập kỷ hoạt động. Với nhiều người, Hoàng Tôn không phải cái tên xa lạ, nhưng truyền hình thực tế giúp những dấu ấn cũ của anh được nhắc lại rõ hơn.

Việc Hoàng Tôn xuất hiện trên sân khấu truyền hình cũng tạo cơ hội để anh thể hiện lại thế mạnh giọng hát. Với chất giọng đặc trưng cùng kỹ thuật thanh nhạc ổn định, anh khiến nhiều khán giả nhớ đến Hoàng Tôn và góp phần giúp tên tuổi anh được chú ý trở lại.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Hoàng Tôn vẫn là cái tên có vị trí riêng trong dòng nhạc R&B Việt

Sau hơn 15 năm hoạt động, Hoàng Tôn vẫn là cái tên có vị trí riêng trong dòng nhạc R&B Việt. Anh không chỉ được nhớ đến qua một bản hit, mà có cả danh sách ca khúc từng gắn với thanh xuân của nhiều khán giả. Từ vai trò vocal của FBBoiz, thí sinh nổi bật tại Giọng Hát Việt đến ca sĩ, nhạc sĩ sở hữu nhiều bản hit, Hoàng Tôn vẫn là một trong những giọng ca đáng chú ý của thế hệ Vpop đầu thập niên 2010. Lần xuất hiện trên truyền hình thực tế hiện tại vì thế được xem là cơ hội để nam ca sĩ kết nối lại với khán giả đại chúng sau thời gian dài không còn phủ sóng mạnh mẽ.

Ảnh: FBNV



