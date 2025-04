Việt Nam có 3 loại đồ uống như "kem chống lão hóa tự nhiên" cho tuổi 40: Giúp tăng sinh collagen, chống nắng hiệu quả

Phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều mong muốn được trẻ lâu, nhưng theo thời gian, cơ thể sẽ dần mất đi lượng collagen tự nhiên - loại protein giữ cho làn da săn chắc và đàn hồi.

Nếu tuổi 25 là cột mốc bắt đầu quá trình lão hóa, thì từ 30 đến 40 tuổi, sự thiếu hụt collagen càng diễn ra mạnh mẽ hơn, kéo theo các dấu hiệu như da chảy xệ, nếp nhăn và nám sạm. Ngoài việc dùng mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng, bạn hoàn toàn có thể bổ sung các loại đồ uống tự nhiên dưới đây. Chúng được ví như "kem chống lão hóa từ bên trong", giúp cơ thể tăng sinh collagen và bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng.

Việt Nam có 3 loại đồ uống như "kem chống lão hóa tự nhiên"

1. Nước dừa

Không chỉ là một thức uống giải khát quen thuộc, nước dừa còn được mệnh danh là "nước ép chống lão hóa" tự nhiên.

Theo BS. Debra Jaliman, bác sĩ da liễu tại New York, nước dừa chứa rất nhiều chất điện giải như kali, magie và natri - những thành phần giúp giữ ẩm, duy trì độ đàn hồi và làm mềm da từ bên trong.

Đặc biệt, nước dừa giàu cytokinin, một loại hormone thực vật đã được chứng minh có khả năng làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Experimental Botany (Tạp chí Thực vật học Thực nghiệm, 2006) cho thấy cytokinins giúp điều chỉnh sự phân chia tế bào, trì hoãn sự lão hóa và thậm chí có thể giúp trẻ hóa tế bào da.

Bên cạnh đó, nghiên cứu từ Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cũng chỉ ra rằng nước dừa có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân chính gây tổn thương da và hình thành nếp nhăn theo tuổi tác.

BS. Shari Marchbein, bác sĩ da liễu lâm sàng tại Đại học Y khoa New York, cũng khuyên rằng: "Giữ cơ thể đủ nước là chìa khóa quan trọng để làn da tươi trẻ. Và nước dừa là một lựa chọn tuyệt vời để cung cấp nước và chất điện giải một cách tự nhiên".

Gợi ý: Bạn có thể uống 1 ly nước dừa mỗi ngày, tránh uống vào buổi tối để không gây lạnh bụng.

2. Trà xanh

Trà xanh từ lâu đã nổi tiếng là một trong những thức uống chống lão hóa mạnh mẽ nhất.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Journal of Nutrition (2011), catechin trong trà xanh giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

BS. Kaleroy Papantoniou, bác sĩ da liễu tại New York, cũng chia sẻ: "Trà xanh là nguồn giàu chất chống oxy hóa polyphenol, đặc biệt là EGCG, giúp ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời và làm chậm các dấu hiệu lão hóa".

Ngoài ra, trà xanh còn hỗ trợ quá trình giải độc, giảm viêm, cân bằng sắc tố và làm mờ vết thâm. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng để hấp thụ vitamin D, thói quen uống trà xanh giúp phục hồi tổn thương da nhanh hơn, ngăn ngừa sạm nám hiệu quả.

Gợi ý: Uống 1-2 ly trà xanh mỗi ngày, tốt nhất là sau bữa ăn. Tránh uống khi bụng đói để bảo vệ dạ dày.

3. Sinh tố xoài

Một nghiên cứu từ The American Journal of Clinical Nutrition (2007) cho thấy, beta-carotene và vitamin C trong xoài giúp tăng sinh collagen, chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi tác động của tia UV.

BS. Joshua Zeichner, Giám đốc nghiên cứu lâm sàng về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), chia sẻ: "Vitamin C rất cần thiết để sản xuất collagen, và việc bổ sung nó từ thực phẩm như xoài giúp da duy trì độ săn chắc và độ đàn hồi".

Không chỉ vậy, pectin và chất xơ trong xoài còn giúp hạ cholesterol, cân bằng huyết áp và tăng cường miễn dịch. Đây là những yếu tố quan trọng để cơ thể khỏe mạnh, chống chọi lại quá trình lão hóa toàn diện.

Gợi ý: Ưu tiên dùng xoài chín tự nhiên, có thể xay cùng sữa chua không đường để tăng thêm lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa - nền tảng cho làn da sáng khỏe.