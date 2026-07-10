Việt Nam có 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục, là điểm đến của Sun Group, Bitexco, FLC...

Được thiên nhiên ưu đãi và liên tục được quốc tế vinh danh, Sa Pa không chỉ hút khách du lịch mà còn trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn với loạt dự án nghỉ dưỡng, du lịch và đô thị quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Chỉ sau hơn một thập kỷ, Sa Pa đã chuyển mình từ thị trấn du lịch với những khách sạn nhỏ và homestay địa phương thành điểm đến quy tụ các khách sạn mang thương hiệu quốc tế, khu nghỉ dưỡng 5 sao, quần thể du lịch hiện đại và những khu đô thị quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Đằng sau sự thay đổi ấy là dấu ấn của hàng loạt tập đoàn tư nhân lớn, mỗi doanh nghiệp theo đuổi một chiến lược đầu tư riêng nhưng cùng góp phần định hình diện mạo mới cho đô thị du lịch vùng cao này.

Sun Group xây cáp treo chinh phục "Nóc nhà Đông Dương"

Nhắc đến bước ngoặt của du lịch Sa Pa, khó có thể bỏ qua dấu ấn của Sun Group.

Năm 2013, tập đoàn khởi công quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend và đến tháng 2/2016 chính thức đưa vào vận hành hệ thống cáp treo ba dây lên đỉnh Fansipan. Thời điểm ra mắt, công trình lập nhiều kỷ lục thế giới về công nghệ cáp treo, đồng thời tạo ra bước ngoặt đối với ngành du lịch địa phương khi rút ngắn hành trình chinh phục "Nóc nhà Đông Dương" từ khoảng hai ngày leo núi xuống còn khoảng 15 phút.

Không chỉ thay đổi cách tiếp cận đỉnh Fansipan, công trình còn mở rộng đáng kể tệp khách du lịch. Nếu trước đây Fansipan chủ yếu dành cho những người yêu thích trekking, thì sau khi cáp treo đi vào hoạt động, điểm đến này trở nên dễ tiếp cận với mọi đối tượng, từ người cao tuổi, trẻ em đến khách quốc tế.

Sau thành công của cáp treo, Sun Group tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái du lịch với tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa, khách sạn Hotel de la Coupole – MGallery, quần thể văn hóa tâm linh , quảng trường trung tâm cùng chuỗi lễ hội và dịch vụ du lịch. Thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ, doanh nghiệp lựa chọn xây dựng một hệ sinh thái khép kín, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách tại Sa Pa.

Bitexco xây khu đô thị 160ha

Năm 2019, liên danh do Bitexco đứng đầu được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt là nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất từng được chấp thuận tại địa phương.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô hơn 160 ha, bao gồm khu resort, khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, nhà phố thương mại, biệt thự, nhà ở xã hội cùng hệ thống công viên, trường học, y tế, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sau khi hoàn thành, khu đô thị dự kiến phục vụ khoảng 2.500 khách du lịch mỗi ngày và đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 15.000 cư dân.

Thực tế, đây không phải lần đầu Bitexco đầu tư vào Lào Cai. Ngay từ năm 2011, tập đoàn đã triển khai Khu đô thị The Manor Lào Cai với tổng vốn khoảng 1.500 tỷ đồng trên trục Đại lộ Trần Hưng Đạo. Sau khi giai đoạn 1 hoàn thành vào năm 2017, doanh nghiệp tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Pusamcap Sapa góp mặt với khu nghỉ dưỡngtiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Sa Pa

Bên cạnh các tập đoàn phát triển hạ tầng và đô thị, Sa Pa cũng chứng kiến sự hình thành của những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tiêu biểu là Silk Path Grand Resort & Spa Sapa , thuộc Công ty CP Pusamcap Sapa. Được triển khai từ năm 2008 và đưa vào hoạt động cuối năm 2017, dự án có tổng diện tích hơn 2 ha với hơn 150 phòng nghỉ, tọa lạc trên ngọn đồi riêng hướng trọn tầm nhìn về dãy Hoàng Liên Sơn.

Đây là khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Sa Pa, cung cấp đầy đủ các tiện ích như nhà hàng, spa, bể bơi trong nhà, quán cà phê và không gian tổ chức sự kiện. Sự xuất hiện của Silk Path Grand Resort & Spa đánh dấu bước chuyển của Sa Pa từ thị trường lưu trú truyền thống sang phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước.

FLC nhập cuộc đô thị nghỉ dưỡng view thung lũng Mường Hoa

Mới đây, FLC đã công bố dự án FLC Highland Signature Sa Pa với quy mô khoảng 11,8 ha tại khu vực trung tâm thị xã, sở hữu tầm nhìn hướng về thung lũng Mường Hoa.

Khác với mô hình phát triển mật độ cao, dự án được định hướng theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng với phần lớn diện tích dành cho cảnh quan và không gian xanh. Khoảng 120 sản phẩm được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc bản địa, kết hợp giữa nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú và khai thác kinh doanh.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án dự kiến có mức giá khoảng 188 triệu đồng/m². Với diện tích trung bình khoảng 320 m² mỗi căn, giá bán đã bao gồm quyền sử dụng đất, phần xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài, cho phép chủ sở hữu chủ động hoàn thiện nội thất và phương án khai thác theo nhu cầu.

Oscar du lịch liên tục vinh danh Sa Pa

Nằm ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển, Sa Pa có nền nhiệt trung bình 15-18 độ C và khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhờ điều kiện tự nhiên này, điểm đến đang trở thành một trong những lựa chọn tránh nóng nổi bật tại châu Á. Trên nền tảng du lịch Trip.com, Sa Pa được xếp cùng những điểm đến nổi tiếng về khí hậu ôn hòa mùa hè như Nội Mông, Sapporo (Nhật Bản) và Vân Nam (Trung Quốc).

Sức hút của Sa Pa cũng liên tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Mới đây, tạp chí du lịch Condé Nast Traveller đã đưa Sa Pa vào danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này. Trước đó, năm 2024, Time Out cũng bình chọn Sa Pa là một trong 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới.

Theo Condé Nast Traveller, Sa Pa là điểm đến tiêu biểu cho xu hướng "du lịch chậm" đang ngày càng được ưa chuộng. Thị trấn vùng cao gây ấn tượng với không gian yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng gồm núi non, ruộng bậc thang, thác nước và các cung đường trekking, kết hợp với bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên du lịch, Sa Pa còn được kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án hạ tầng quy mô lớn đang và sẽ được triển khai. Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, trước năm 2030, Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 sân bay mới, trong đó Cảng hàng không Sa Pa được định hướng trở thành sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn đến Sa Pa, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch và thu hút đầu tư.

Song song với đó, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cùng nhiều dự án giao thông liên vùng cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao khả năng kết nối của khu vực.

Đáng chú ý, theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, trước năm 2030 Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 cảng hàng không mới. Trong đó, Cảng hàng không Sa Pa với quy mô dự kiến đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, sẽ là sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc, đóng vai trò đầu mối giao thông quan trọng kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Công trình không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế vào tỉnh Lào Cai.﻿