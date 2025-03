Việt Nam có 1 loại thịt được ví “bổ gấp 9 lần thịt gà”: Là “cao thủ bơm máu” cho phái nữ, nam giới ăn vào thể lực sung mãn, kéo dài tuổi thọ

Thịt chim bồ câu là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Người xưa coi chim bồ câu là loại thịt “thượng phẩm” do có những giá trị bồi bổ không kém gì nhân sâm. Nghiên cứu cho thấy trong 100g thịt bồ câu chứa 142 kcal, 7,5 g chất béo, 17,5 g protein, 13 mg canxi, 237 mg kali, 307 mg phốt pho,... Không những vậy, loại thịt này có lượng protein cao, lượng mỡ và cholesterol thấp....Có thể nói rằng, giá trị dinh dưỡng trong thịt bồ câu không hề thua kém những loại thịt khác, được xếp vào hàng "thượng phẩm". Thậm chí, trong cuốn "Thực liệu thảo mộc" ở thời nhà Đường, Trung Quốc có ghi lại rằng “1 cắc thắng 9 kê", có nghĩa là "1 con chim bồ câu còn tốt hơn 9 con gà”.

Không chỉ là loại thực phẩm thơm ngon, thịt chim bồ câu còn là một vị thuốc quý, có nhiều tác dụng vàng đối với sức khỏe con người. Trong Đông Y, thịt chim bồ câu có tính bình, vị mặn, thành phần dinh dưỡng khá phong phú, có tác dụng bổ thận kiện tỳ vị, khí huyết…

Dưới đây là 5 công dụng phổ biến của loại thịt này:

1. Phòng ngừa thiếu máu

Theo các chuyên gia, thịt chim bồ câu rất giàu sắt giúp nâng cao chức năng tạo máu của cơ thể. Ngoài ra nó còn chứa vitamin A, B1, B2, E và nhiều nguyên tố vi lượng là thành phần tạo máu. Do đó, ăn loại thịt này sẽ giúp phòng ngừa và cải thiện hiệu quả thiếu máu do thiếu sắt. Với phụ nữ, loại thịt này có tác dụng giảm đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, tăng cường khí huyết, cải thiện triệu chứng mệt mỏi do thiếu máu.

2. Chữa lành vết thương

Một trong những lợi ích đặc biệt của thịt chim bồ câu chính là giúp chữa lành vết thương hiệu quả. Do đó, đây là món ăn rất tốt cho người có vết thương hở trên da hoặc người mới ốm dậy.

Loại thịt này rất giàu collagen, có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương và phục hồi cơ thể. Không những thế, các axit amin và khoáng chất trong thịt chim bồ câu có khả năng hỗ trợ cơ thể tổng hợp và xây dựng protein, tái tạo tế bào hồng cầu và năng lượng. Từ đó giúp cơ thể nhanh phục hồi các chức năng vật lý sau khi ốm.

3. Bồi bổ cơ thể

Thịt bồ câu rất phù hợp với người đang ốm hoặc sau khi ốm dậy không chỉ vì nó có thể giúp chữa lành vết thương mà còn có công dụng giúp bồi bổ, phục hồi cơ thể hiệu quả. Nhờ các axit amin và các khoáng chất trong thịt chim bồ câu, cơ thể sẽ được hỗ trợ tổng hợp và xây dựng protein, tái tạo tế bào hồng cầu và năng lượng, giúp cơ thể nhanh phục hồi và cảm thấy khỏe khoắn hơn. Hơn nữa, mặc dù giàu chất đạm nhưng loại thịt này lại ít chất béo nên khả năng tiêu hóa cao, vừa bổ sung dinh dưỡng tốt, vừa không làm tăng mỡ máu và đường huyết. Rất thích hợp cho người suy dinh dưỡng, người già, người muốn bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, phụ nữ sau sinh và bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, tiểu đường.

4. Tốt cho não bộ

Thịt bồ câu có chứa nhiều phospholipid có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở tế bào mô để làm chậm quá trình lão hóa ở hệ thần kinh. Do đó, ăn thịt chim bồ câu còn có tác dụng bổ não, tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy cho người lao động trí óc và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển.

Ngoài ra, loại thịt này còn rất giàu cephalin, vitamin A, B, E, canxi và sắt, có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và đổi mới tế bào não, cải thiện sức sống của não, giúp cải thiện trí nhớ, và giúp phát triển trí não. Người lao động trí óc nên thêm loại thịt bổ dưỡng này vào thực đơn hàng ngày để bồi bổ cho não bộ.

5. Dưỡng nhan, tăng cường sinh lực

Đông y cho rằng người thường xuyên ăn thịt bồ câu sẽ có thần sắc khỏe mạnh, da hồng hào, trẻ lâu và tràn đầy sinh lực. Hàm lượng chondroitin trong loại thịt này được ví sánh ngang với nhung hươu, rất tốt cho cơ thể. Đối với nam giới mắc các chứng bệnh như yếu sinh lý, thận hư thì thịt chim bồ câu có thể được ví như thần dược.

(Tổng hợp)