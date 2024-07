Việt Nam có 1 loại quả màu đỏ được coi là ''thần dược'' giúp hạ đường huyết, ngừa ung thư hiệu quả

Sơ ri là loại quả được nhiều người yêu thích vì có hương vị ngọt mát, dễ ăn. Quả sơ ri còn có tên gọi khác là sơ ri acerola và sơ ri barbados, thuộc họ Malpighiaceae. Cây sơ mọc thường theo bụi, có thân gỗ, khi chín có màu đỏ mọng. Loại cây này có nguồn gốc từ Nam Mỹ và miền nam Mexico, đến nay cũng xuất hiện nhiều ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh hương vị, quả sơ ri còn chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, bao gồm các loại vitamin như: A, C, B1, B2, B3 và lượng lớn bioflavonoid và carotenoid có tác dụng chống oxy hóa cho cơ thể. Chính vì vậy, chúng rất có ích trong việc bồi bổ sức khỏe và ngăn ngừa nhiều loại bệnh nguy hiểm. Cũng theo các chuyên gia, việc uống khoảng 450ml nước ép sơ ri mỗi ngày có thể mang đến nhiều lợi ích cho con người. Đáng nói, dẫu là một loại quả tốt cho cơ thể nhưng giá bán của sơ ri lại không quá đắt, chỉ dao động trong khoảng 50 - 150.000 VNĐ/ kg.

Vậy quả sơ ri mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe của con người?



Kiểm soát đường huyết

Theo cách chuyên gia, chỉ số đường trong sơ ri thấp nên chúng không những không gây hại mà còn được coi là loại trái cây bổ dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường. Theo đó, polyphenol bên trong loại quả này có vai trò ức chế men alpha-glucosidase và giảm tác động của carbohydrate lên mức đường huyết. Ngoài ra, nó còn ngăn chặn sự vận chuyển glucose trong ruột, điều hòa quá trình chuyển hóa carbohydrate và làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Chính vì vậy, việc uống nước ép hoặc ăn quả sơ ri sẽ giúp kiểm soát tình trạng tăng đường huyết một cách hiệu quả.

Ngăn ngừa ung thư



Công dụng ngăn ngừa ung thư của quả sơ ri được phát huy vì bên trong chúng có chứa một hỗn hợp đa dạng các chất chống oxy hóa là bioflavonoid và carotenoid. Theo các chuyên gia giải thích, các gốc tự do là sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào, có thể khiến các tế bào khỏe mạnh đột biến thành các tế bào không khỏe mạnh hoặc ung thư. Hai bioflavonoid và carotenoid trong quả sơ ri giữ vai trò trung hòa tác hại của các gốc tự do đối với các cơ quan và mô quan trọng, từ đo sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ một số bệnh ung thư phổ biến, trong đó có ung thư phổi.

Tốt cho tiêu hóa

Việc ăn quả sơ ri còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa một cách hiệu quả, ngoài ra còn hỗ trợ cải thiện các vấn đề như: khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng. Lý do là bởi, các đặc tính chống oxy hóa và chất xơ trong sơ ri giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, do đó, duy trì sức khỏe đường tiêu hóa tốt.

Chống lão hóa

Lão hóa sớm là nỗi sợ của hầu hết các chị em phụ nữ. Nếu muốn sở hữu làn da mịn đẹp và ngăn ngừa tình trạng ''già sớm'', bạn nên bổ sung sơ ri mỗi ngày. Do trong sơ ri có chất chống oxy hóa nên chúng sẽ giúp ngăn ngừa tổn thương gia, bổ sung collagen để chống lão hóa sớm.

Tốt cho hệ miễn dịch

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, trong quả sơ ri chứa nhiều vitamin C, cao gấp 50-100 lần so với chanh hoặc cam. Vitamin C có khả năng ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do đối với các tế bào khác nhau. Và một khi chức năng của tế bào được duy trì tốt thì hệ thống miễn dịch cũng sẽ ngày một cải thiện và tốt hơn, cơ thể sẽ được bảo vệ khỏi những tác nhân gây bệnh bên ngoài.

Tốt cho tim mạch

Trong quả sơ ri có chứa hàm lượng glucid, acid amin, vitamin, muối khoáng,... dồi dào giúp cơ thể hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng cần thiết. Một nghiên cứu theo dõi nhóm người trong độ tuổi 16 - 25 ăn sơ ri hàng ngày chỉ ra rằng chất chống oxy hóa trong quả sơ ri đã phát huy tác dụng tới 12 tháng liên tục, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và các bệnh tim mạch.

Giúp giảm cân

Trong quả sơ ri còn chứa một thành phần có tên là axit ascorbic. Thành phần này sẽ giúp ngăn ngừa béo phì và các biến chứng liên quan béo phì như bệnh tiểu đường và bệnh tim. Chưa hết, chất chống oxy hóa trong sơ ri cũng giúp đốt cháy, phân giải chất béo trung tính trong các mô mỡ, nhờ vậy việc giảm cân cũng dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tổng hợp