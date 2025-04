Rụng tóc, tóc mỏng, xơ yếu là vấn đề phổ biến khiến nhiều người lo lắng, tự ti. Theo trang Healthline, có nhiều nguyên nhân gây ra rụng tóc và khiến tóc xơ yếu, chẳng hạn như di truyền, căng thẳng quá mức, thay đổi nội tiết tố,... Ngoài ra, rụng tóc còn có liên quan đến chế độ ăn uống.

Bác sĩ da liễu Mỹ Wilma Bergfeld chia sẻ trên trang Cleveland Clinic rằng thiếu hụt một số chất dinh dưỡng như vitamin A, B, C, D, E hoặc các khoáng chất như kẽm và sắt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc.

Do đó, để khắc phục tình trạng rụng tóc, ngoài việc chăm sóc tóc từ bên ngoài, việc bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thông qua các thực phẩm cũng rất quan trọng. Theo trang Times of India, có một loại quả có thể thúc đẩy quá trình mọc tóc, đó là quả me rừng.

Cây me rừng.

Me rừng - loại quả dại chống rụng tóc hiệu quả

Me rừng chứa nhiều vitamin C, đây là một dưỡng chất quan trọng trong quá trình sản xuất collagen và tái tạo các tế bào. Collagen hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc và giúp da đầu khỏe mạnh, từ đó thúc đẩy quá trình mọc tóc.

Me rừng cũng rất giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol, giúp ngăn ngừa tình trạng căng thẳng oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Các tổn thương do căng thẳng oxy hóa gây ra có thể cản trở sự phát triển của tóc và dẫn đến tình trạng rụng tóc nghiêm trọng. Thông qua việc trung hòa các gốc tự do, quả me rừng có thể ngăn ngừa rụng tóc, giúp tóc chắc khỏe hơn, trang Times of India viết.

Đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của quả me rừng cũng giúp da đầu khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa gàu và các bệnh nấm da đầu.

Ăn me rừng còn giúp tăng lưu thông máu dưới da đầu, giúp cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho nang tóc và thúc đẩy tóc mọc nhanh hơn, khỏe hơn.

Quả me rừng chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa, giúp dưỡng tóc hiệu quả.

Cách dưỡng tóc bằng quả me rừng

Để dưỡng tóc bằng me rừng, trang Times of India cho biết mọi người có thể uống nước ép me rừng để bổ sung chất dinh dưỡng từ bên trong. Ngoài ra, mọi người cũng có thể lấy nước ép quả me rừng massage trực tiếp lên da đầu trong 5 phút, ủ trong 10 phút rồi xả sạch bằng nước ấm và gội đầu.

Một số lợi ích khác của quả me rừng

Theo trang Healthline, ăn me rừng có thể đem đến một số lợi ích sau:

- Chống lão hóa: Me rừng giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Vitamin C trong me rừng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa da.

- Phòng ngừa ung thư: Các nghiên cứu ống nghiệm và động vật cho thấy chiết xuất từ quả me rừng có thể tiêu diệt một số tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư phổi. Đồng thời, chiết xuất từ quả me rừng cũng có thể ngăn ngừa tình trạng đột biến tế bào dẫn đến sự phát triển của khối u.

- Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Me rừng giúp bảo vệ hệ tim mạch bằng cách giảm stress oxy hóa, điều hòa chức năng nội mô, chống viêm, ổn định mức cholesterol, ổn định huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông gây nghẽn mạch.

- Ổn định đường huyết: Một nghiên cứu nhỏ chỉ ra rằng những người tham gia nghiên cứu uống 1-3g bột quả me rừng đã giảm đáng kể lượng đường trong máu so với nhóm đối chứng.

Ăn me rừng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết, phòng ngừa ung thư.

- Bảo vệ gan: Trong các nghiên cứu trên chuột, chiết xuất từ me rừng giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương do chế độ ăn nhiều chất béo hoặc hóa chất độc hại.

- Tăng cường miễn dịch: Me rừng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ vào hàm lượng vitamin C cao, giúp giảm viêm và hỗ trợ cơ thể sản sinh tế bào miễn dịch.

Me rừng tại Việt Nam

Theo báo Vietnamnet, me rừng vốn là cây mọc hoang dại trong rừng núi hoặc các nương rẫy vùng cao của Việt Nam. Me rừng xuất hiện nhiều tại các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn…, báo Quảng Ninh đưa tin.

Những năm gần đây, công dụng đối với sức khỏe của quả me rừng được nhiều người biết tới hơn nên loại quả này được rao bán khắp nơi, mọi người có thể dễ dàng tìm mua.

(Theo Times of India, Healthline, Cleveland Clinic)