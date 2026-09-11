Việt Mỹ từng liên tiếp trúng thầu ở BV Đa khoa Phú Thọ, có gói gần 145 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ trong giai đoạn 2020 - 2025 đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu lớn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trong giai đoạn 2018 - 2019, hoạt động tham gia đấu thầu của Việt Mỹ chủ yếu tập trung tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và một số gói thầu tại Huế, Đà Nẵng. Về sau, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Phú Thọ, gói thầu đầu tiên được hồ sơ đấu thầu ghi nhận Việt Mỹ trúng là gói thầu số 3: Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vào tháng 4/2020, với giá trị 2,8 tỷ đồng.

Sau đó, Việt Mỹ tiếp tục trúng các gói bảo trì hệ thống máy gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong những năm tiếp theo.

Cụ thể, cuối năm 2022, Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu “Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ công tác chuyên môn” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Gói thầu có giá 2,92 tỷ đồng, giá trúng thầu của Công ty Việt Mỹ là 2,9 tỷ đồng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 2024, Việt Mỹ trúng các gói thầu mua sắm thiết bị với giá trị lớn hơn đáng kể so với các gói bảo trì trước đó.

Cụ thể, tháng 1/2024, Công ty Việt Mỹ tiếp tục trúng gói thầu số 03 về “mua sắm hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT/CT hai đầu thu 16 lát cắt phục vụ công tác khám, chữa bệnh” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Gói thầu có giá 25,4 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Công ty Việt Mỹ trúng thầu với giá 25,25 tỷ đồng, thấp hơn 150 triệu đồng so với giá gói thầu.

Theo bảng giá trúng thầu, Công ty Việt Mỹ cung cấp hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT/CT hai đầu thu 16 lát cắt, do GE Medical Systems Israel, Functional Imaging sản xuất. Thiết bị có xuất xứ Israel, giá trúng thầu 25,25 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2025, Việt Mỹ tiếp tục trúng Gói thầu số 1: Mua sắm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, với giá trị 144,5 tỷ đồng. Giá trúng thầu của gói này đúng bằng giá mời thầu và Việt Mỹ cũng là nhà thầu duy nhất tham dự.

Đáng chú ý, trong số các nhà thầu từng được bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lựa chọn còn có Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim (cũng do Bùi Chân Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ - thành lập, chỉ đạo, điều hành).

Cụ thể, tháng 4/2025, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim trúng gói thầu mua sắm thiết bị y học hạt nhân với giá 1,4 tỷ đồng, thấp hơn 295 triệu đồng so với giá gói thầu.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ được thành lập tháng 8/2007, có trụ sở tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế.

Trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ được thành lập tháng 8/2007 tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Doanh nghiệp này có các cổ đông sáng lập gồm Phạm Văn Công, Dương Hưng Thịnh (đã thoái vốn) và Bùi Chân Phương, người có thời điểm nắm đến 90% tỷ lệ sở hữu.

Theo hồ sơ đăng ký thay đổi năm 2016, Việt Mỹ có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó ông Bùi Chân Phương góp 18 tỷ đồng, tương đương 90% vốn. Ông Hà Văn Nam (sinh năm 1985) giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Vốn điều lệ của Việt Mỹ sau đó tăng lên 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng trong năm 2018 và 200 tỷ đồng vào tháng 11/2019, trước khi tiếp tục lên 350 tỷ đồng vào tháng 1/2020.

Như vậy, chỉ trong hơn 3 năm, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng 17,5 lần so với năm 2016.

Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ được biết đến là nhà phân phối thiết bị y tế lớn từng trúng nhiều gói thầu nghìn tỷ đồng về mua sắm, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế mang giá trị lớn từ các đơn vị y tế địa phương.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, hành vi chuyển giá, trốn thuế thời gian qua diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua hình thức thành lập các pháp nhân ở nước ngoài. Hành vi này gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh và kìm hãm phát triển kinh tế bền vững.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của một số doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm và nhập khẩu thiết bị y tế, thuốc tân dược, không chỉ gây thất thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước, mà còn làm gia tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn , Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Huy Ngọc , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội “Nhận hối lộ”.