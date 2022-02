Viêm gan do rượu gia tăng trong đại dịch COVID-19

Tăng hơn 50% các ca viêm gan do rượu so với trước đại dịch COVID-19

Viêm gan do rượu là bệnh lý gan do uống quá nhiều rượu, và kết quả nghiên cứu mới đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nhiều người Mỹ đã chuyển sang uống rượu để đối phó với tình trạng căng thẳng vì đại dịch. Doanh số bán rượu ở Mỹ đã tăng khoảng 54% chỉ trong tuần đầu tiên của đại dịch COVID-19.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu bệnh nhân viêm gan do rượu được nhập viện tại các bệnh viện thuộc Hệ thống y tế Henry Ford từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2020 và so sánh với dữ liệu của các năm 2016, 2017, 2018 và 2019.

Kết quả cho thấy, trong vòng 5 tháng của năm 2020, 93 bệnh nhân nhập viện vì viêm gan do rượu, trung bình là 18,6 ca mỗi tháng. Con số này cao hơn 50% so với mức trung bình là 12,2 ca/tháng của các năm từ 2016 đến năm 2019.

Tuổi trung bình của bệnh nhân viêm gan do rượu nhập viện năm 2020 là 47 tuổi, so với 45 tuổi của các năm trước đó. Phụ nữ chiếm 45% số ca nhập viện vào năm 2020, so với 41% trong những năm trước đó.

COVID-19 làm gia tăng tình trạng lạm dụng rượu dễ dẫn tới viêm gan do rượu

Biện pháp đối phó với vấn đề này

Tác giả nghiên cứu, TS Humberto Gonzalez, chuyên gia ghép gan của Hệ thống y tế Henry Ford (Mỹ), cho biết: "Kết quả nghiên cứu đã mang tới góc nhìn mới về mức độ gia tăng sử dụng rượu gây ảnh hưởng đến sức khỏe".

"Tình trạng viêm gan do rượu liên quan tới COVID-19 thực sự đáng quan tâm" – Gonzalez nhấn mạnh.

Cũng theo TS Gozalez: "Tình trạng nhập viện vì viêm gan do rượu gia tăng trong đại dịch càng khiến cho vấn đề sức khỏe này phức tạp hơn. Chúng ta cần phải hành động dựa trên các chiến lược đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe chưa có hồi kết này".

Số liệu thống kê cho thấy, hơn 120.000 người dân Mỹ phải nhập viện vì viêm gan do rượu mỗi năm, và tỷ lệ tử vong trung bình trong vòng 28 ngày là 26%.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có cách chữa khỏi bệnh viêm gan do rượu và cũng chưa có phương pháp điều trị nào được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cấp phép sử dụng. Trong nhiều trường hợp, ghép gan là lựa chọn duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh viêm gan do rượu là vàng da hoặc vàng củng mạc mắt, và ứ dịch ổ bụng, phù nề hai chân.