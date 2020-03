Viêm gan B, viêm túi mật âm thầm sát hại chúng ta như thế nào?

Th.s Nguyễn Thị Thu Hương, Phòng khám Gan Mật - Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết: viêm gan, viêm mật là căn bệnh giết người thầm lặng bởi không có triệu chứng rõ ràng nên khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh mới tìm tới gặp bác sĩ.



Hầu hết các bệnh nhân bị viêm gan, viêm mật thường phát hiện bệnh rất tình cờ khi đi khám sức khỏe, xét nghiệm máu. Hoặc khi bệnh phát ra ngoài có những biểu hiện chán ăn mệt mỏi, vàng da.

Theo Th.s. Nguyễn Thị Thu Hương trong các loại viêm gan, viêm gan B và C nguy hiểm. Sau giai đoạn cấp, viêm gan B, C có thể trở thành viêm gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan. Tuy nhiên, điều đáng sợ rằng nhiều trường hợp dù sinh hoạt lành mạnh, nhưng vẫn bị ung thư gan, thậm chí có gia đình có nhiều người cùng mắc căn bệnh này do vi rút gây nên.

Trường hợp bệnh nhân Đ. N. Đ (nam, 37 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ. Anh Đ. đã phát hiện ung thư gan khi khám khi đi sàng lọc tại một bệnh viện tại Hà Nội. Trước đó 15 năm, bệnh nhân phát hiện viêm gan B, đến năm 2015 thì điều trị thuốc ức chế virus Baraclud theo đơn của bác sĩ. Bệnh nhân tái khám và chưa phát hiện u gan tại thời điểm khám (tháng 2/2016).

Khoảng vài tháng gần đây bệnh nhân xuất hiện vết bầm trên da khi va chạm. Vì vậy, bệnh nhân đã đi khám và điều trị nhưng kết quả không được khả quan.

Những trường hợp gia đình có nhiều người mắc ung thư, nhất là ung thư gan có thể chỉ định sử dụng thuốc ức chế virus sớm hơn để giảm nguy có ung thư gan

Theo Ths.BS Nguyễn Thị Thu Hương - người khám và điều trị cho bệnh nhân Đ. cho biết, qua xét nghiệm bệnh nhân Đ, có HbeAg dương tính, số lượng vi rút HBV: 35700 copies/ml, chỉ số tầm soát ung thư gan cao (AFP 305.69 ng/ml). Kết quả siêu âm: ổ bụng phát hiện 2 khối u gan trên nền xơ gan.

Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành khai thác tiền sử bệnh thì được biết, bệnh nhân có mẹ qua đời vì ung thư gan/viêm gan B. Gia đình có 5 anh em đều bị lây do nhiễm virus viêm gan B từ mẹ, chị gái thứ 4 phát hiện ung thư gan cách đây 4 năm.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy số ca nhiễm vi rút viêm gan ở Việt Nam khoảng 20 triệu người, trong đó có 8 triệu người bị xơ gan và ung thư gan.

Ths. Hương cho biết, cách phòng viêm gan tốt tất là nên đi tiêm vắc xin phòng ngừa, đối với viêm gan B, A. Không dùng chung các vật dụng cá nhân như: Cắt móng tay, bông tẩy trang, tăm xỉa răng, bàn chải đánh răng…); Không dùng chung bơm kim tiêm các vật dụng khác như: kim châm cứu, xăm mình, khuyên tai...

Để hạn chế những hậu quả do tính chất gia đình của bệnh gan gây ra, thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương khuyến cáo, những trường hợp nhiễm virus viêm gan B từ mẹ, đặc biệt là những trường hợp gia đình có nhiều người ung thư cần được khám định kỳ 3 tháng/lần để tầm soát bệnh tốt nhất. Ngoài ra, cần xét nghiệm đột biến Precore và Promomotor nếu thấy số lượng virus HBV-DNA>= 1,0x105 copies/ml.

Những trường hợp gia đình có nhiều người mắc ung thư, nhất là ung thư gan có thể chỉ định sử dụng thuốc ức chế virus sớm hơn để giảm nguy có ung thư gan. Việc điều trị thuốc ức chế virus viêm gan B sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư gan chứ không ngăn chặn hoàn toàn nguy có ung thư gan.

Để phòng bệnh, biện pháp tốt nhất là tiêm phòng vắc xin viêm gan B đầy đủ, đúng thời gian.

Tử vong nhanh do viêm túi mật

Ths.BS Nguyễn Thị Thu Hương cũng cho biết, không chỉ bệnh viêm gan nguy hiểm mà bệnh viêm túi mật nếu không điều trị sớm, nguy cơ tử vong sẽ cao. Như các bệnh tật khác khi bệnh nhân bị viêm túi mật sẽ có những biểu hiện lâm sàng. Bệnh nhân có thể đau, sốt, vàng da, ăn uống kém. Bệnh nhân viêm túi mật có thể bị tử vong nhanh do bị viêm nhiễm trùng và nhiễm độc.

Viêm túi mật có thể trở phát triển thành viêm đường mật và viêm đường mật nằm trong gan. Từ đó nó có thể gây viêm gan, xơ gan do mật.

Theo Ths.BS Nguyễn Thị Thu Hương, những bệnh nhân viêm túi mật mãn tĩnh có thể chuyển biến thành ung thư túi mật, nhưng tỷ lệ rất ít và hiếm gặp. Bệnh ung thư túi mật thường không có triệu chứng rõ ràng. Bệnh tiến triển nặng khi khởi phát, bệnh nhân sẽ đau hạ sườn phải, da vàng, gầy sút cân, buồn nôn hoặc nôn mửa, bụng chướng…

Do bệnh ung thư túi mật thường không được chẩn đoán sớm cho nên điều trị ung thư túi mật rất khó. Vì ung thư lan rộng và nhanh sang nhiều cơ quan khác đặc biệt là gan