Nếu tháng nào cũng đợi tiêu xong rồi mới xem còn bao nhiêu để tiết kiệm, rất có thể bạn sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.

Một thay đổi đơn giản để bắt đầu giữ được nhiều tiền hơn là chuyển tiền để dành ngay khi lương vừa về. Thay vì tiêu cả tháng rồi xem còn bao nhiêu để tiết kiệm, hãy coi khoản này như một khoản đã được cất đi từ đầu. Phần tiền còn lại mới là số tiền bạn dùng cho cả tháng.

Chuyển tiền tiết kiệm trước khi bắt đầu tiêu

Nhiều người có thói quen nhận lương, thanh toán các khoản cần thiết, chi tiêu cả tháng rồi đến cuối tháng mới nhìn xem còn bao nhiêu để dành. Vấn đề là “còn bao nhiêu” thường không nhiều như mình nghĩ.

Thay vào đó, ngay khi nhận lương, hãy tách một khoản tiền ra trước và coi như khoản đó không còn nằm trong số tiền được tiêu của tháng. Phần còn lại mới là số tiền bạn dùng cho ăn uống, mua sắm, đi lại và những khoản khác.

Không nhất thiết phải bắt đầu bằng một con số lớn. Quan trọng hơn là tạo được thói quen: lương về thì chuyển tiền để dành rồi dùng phần còn lại để chi tiêu.

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Đừng chọn một mức khiến mình phải sống quá chật vật

Tiết kiệm trước không có nghĩa là cứ phải ép mình để dành thật nhiều. Nếu chuyển quá nhiều tiền ngay đầu tháng rồi những ngày sau phải rút ngược lại để tiêu, cách này cũng khó duy trì lâu dài.

Có thể bắt đầu bằng một khoản mà mình thực sự có thể giữ lại mỗi tháng. Khi thu nhập tăng hoặc chi phí giảm, khoản này có thể tăng dần theo.

Tách tiền để dành khỏi tài khoản chi tiêu

Nếu tiền tiết kiệm vẫn nằm chung với tài khoản dùng để mua sắm, ăn uống hay thanh toán hàng ngày, việc nhìn thấy số dư lớn rất dễ tạo cảm giác mình vẫn còn nhiều tiền để tiêu.

Tách riêng một khoản ngay khi nhận lương sẽ giúp số tiền dành cho mục tiêu dài hạn ít bị dùng nhầm hơn. Khi cần chi tiêu, bạn chỉ nhìn vào khoản tiền còn lại của tháng thay vì tính cả số tiền đã để dành.

Đừng lấy tiền tiết kiệm ra chỉ vì tháng này tiêu quá tay

Một tháng tiêu nhiều hơn dự định là chuyện có thể xảy ra. Nhưng nếu cứ thiếu tiền là lấy từ khoản đã để dành, thói quen “tiết kiệm trước” sẽ nhanh chóng mất tác dụng.

Nếu thường xuyên phải rút lại tiền tiết kiệm, đó có thể là dấu hiệu mức chi tiêu đang cao hơn khả năng thực tế. Khi đó, nên xem lại các khoản trong tháng thay vì tiếp tục tăng số tiền chuyển sang tiết kiệm.

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Khi thu nhập tăng, hãy tăng luôn khoản để dành

Một cách khá đơn giản để có thêm tiền tích lũy là đừng để toàn bộ phần lương tăng thêm biến thành mức chi tiêu mới.

Ví dụ, khi được tăng lương hoặc có thêm một khoản thu nhập đều đặn, bạn có thể dành một phần khoản tăng thêm cho tiết kiệm. Như vậy, thu nhập tăng nhưng mức sống không nhất thiết phải tăng theo toàn bộ số tiền đó.

Cuối cùng, tiết kiệm không phải là chờ đến cuối tháng xem mình còn bao nhiêu tiền. Với nhiều người, việc quan trọng hơn là quyết định mình muốn giữ lại bao nhiêu ngay từ lúc nhận lương. Khi tiền được để dành trước, số tiền còn lại mới là số tiền thực sự dành cho cuộc sống trong tháng.