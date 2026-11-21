Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Balochistan, Pakistan khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hôm 19/11 trên tuyến đường cao tốc ven biển Makran, tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan, khi xe buýt đâm vào xe bồn chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), gây cháy lớn khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo hãng tin AP, sĩ quan cảnh sát cấp cao Muhammad Aslam Bangulzai cho biết các nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần hiện trường. Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tại Pakistan, một phần do cơ sở hạ tầng đường bộ xuống cấp và tình trạng người tham gia giao thông không tuân thủ luật lệ. Tháng 8/2022, một vụ xe khách đâm vào xe bồn chở nhiên liệu ở miền Đông Pakistan cũng khiến 20 người thiệt mạng.