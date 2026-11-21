Nhóm người lao động nào phải đủ thêm 4 tháng tuổi mới được nghỉ hưu từ năm 2027?

Từ ngày 1/1/2027, tuổi nghỉ hưu của một nhóm người lao động tăng thêm 4 tháng theo lộ trình, nhưng thời điểm nghỉ hưu cụ thể còn phụ thuộc vào tháng, năm sinh và điều kiện làm việc.

