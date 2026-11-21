Từ ngày 1/1/2027, tuổi nghỉ hưu của một nhóm người lao động tăng thêm 4 tháng theo lộ trình, nhưng thời điểm nghỉ hưu cụ thể còn phụ thuộc vào tháng, năm sinh và điều kiện làm việc.
Từ 1/1/2027, một nhóm người lao động phải chờ thêm 4 tháng mới đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định
Nguyệt Phạm |
Nhóm người lao động nào phải đủ thêm 4 tháng tuổi mới được nghỉ hưu từ năm 2027?
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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