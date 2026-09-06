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Video: Cận cảnh giải cứu người sống sót sau 10 ngày mắc kẹt dưới lũ bùn ở Nepal

Phương Anh/VTC News
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Bà Chandika Shrestha, 64 tuổi, được cứu sống sau 10 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát tại huyện Nuwakot, Nepal, sau thảm họa lũ quét nghiêm trọng.

Video: Lực lượng cứu hộ tìm thấy người sống sót sau thảm họa lũ quét ở Nepal.

Theo tin từ truyền thông địa phương, người phụ nữ 64 tuổi được tìm thấy còn sống trong đống đổ nát nhà mình, 10 ngày sau khi khối băng, đá và bùn đất tràn qua thung lũng thuộc dãy Himalaya ở Nepal. Thảm hoạ khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.600 người mất tích.

Người phụ nữ 64 tuổi sống sót sau 10 ngày trong đống đổ nát ở Nepal

Bà Chandika Shrestha được nhóm giải cứu thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal phát hiện vào thứ Bảy (ngày 5/9) tại tầng bốn của ngôi nhà vốn bị vùi lấp một phần ở huyện Nuwakot. Bà được trực thăng đưa đến bệnh viện ở Kathmandu để điều trị.

Trước đó, công dân Trung Quốc cũng được giải cứu khỏi đường hầm ở Nepal sau 10 ngày thảm hoạ. Quân đội Nepal cho biết ông Lu Haitao được cứu thoát khỏi đường hầm dài 225 mét tại Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1.

Ông là người thứ ba tính đến nay được đưa ra ngoài an toàn từ các đường hầm - nơi giới chức tin rằng có tới 900 người có thể đang mắc kẹt sau vụ sập sông băng ở thượng nguồn con sông vào ngày 26 tháng 8.

Thêm người được giải cứu khỏi đường hầm thuỷ điện Nepal

Ông Lu không có vết thương bên ngoài và các chỉ số sinh tồn đều ổn định, dù có dấu hiệu bị hạ thân nhiệt nhẹ.

Hình ảnh do quân đội Nepal chia sẻ cho thấy ông đang được sơ cứu y tế trên trực thăng trong khi được đưa đến bệnh viện quân y. Ông trông có vẻ kiệt sức và mất phương hướng, lớp bùn khô và bụi bẩn bám đầy trên da và quần áo.

Theo hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã, tính đến thứ Sáu, Trung Quốc ghi nhận 31 người thiệt mạng và 531 người mất tích tại Tây Tạng, bao gồm cả công dân nước ngoài. Khoảng 261 công dân nước ngoài vẫn đang mất tích tại khu vực này.

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Tags

Nepal

lũ quét

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