Đặc sản khiến nhiều người Việt nhìn đã e dè, khách Tây thử một miếng rồi khen béo ngậy như kem

Một đặc sản Việt có vẻ ngoài khiến vị khách Australia chần chừ, nhưng hương vị sau đó lại khiến anh bất ngờ.

Đặc sản Việt khiến khách Tây dè chừng trước khi nếm thử

Những con ấu trùng và nhộng với hình dáng gần như nguyên vẹn nằm đầy trên đĩa có thể khiến không ít người chần chừ. Thế nhưng với Andrew Fraser, vị khách Australia đang sinh sống tại Việt Nam, trải nghiệm đặc sản Việt này lại kết thúc bằng lời khen khá bất ngờ.

Theo VietnamNet, Andrew Fraser là nhà sáng tạo nội dung về du lịch người Australia, thường xuyên thực hiện các video khám phá ẩm thực ở Việt Nam. Trong chuyến tới Si Ma Cai, Lào Cai, anh được tìm hiểu về nghề nuôi ong bắp cày của người dân địa phương và thưởng thức món nhộng ong rang lá chanh.

Vị khách Tây mô tả cảm giác khi ăn mềm mọng, phần bên trong béo ngậy khiến mình liên tưởng tới kem. (Ảnh: Youtube Andrew Fraser)

Tại nhà một người dân địa phương, Andrew được quan sát quá trình chế biến món ăn. Trên đĩa thành phẩm có những cá thể ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, từ ấu trùng, nhộng cho tới ong đã trưởng thành.

Vị khách Australia quyết định thử lần lượt.

Khi ăn phần ấu trùng đã được làm chín, Andrew bất ngờ bởi kết cấu mềm và béo. Anh mô tả cảm giác khi ăn mềm mọng, phần bên trong béo ngậy khiến mình liên tưởng tới kem.

Một đặc sản Việt có vẻ ngoài khiến vị khách Australia chần chừ, nhưng hương vị sau đó lại khiến anh bất ngờ. (Ảnh: Youtube Andrew Fraser)

Đến phần nhộng, Andrew thừa nhận có chút lo lắng trước khi đưa lên miệng. Tuy nhiên, món ăn tiếp tục khiến anh ngạc nhiên vì dễ ăn hơn tưởng tượng. Theo cảm nhận của vị khách Australia, phần nhộng có hương vị khá gần với thịt và khiến anh liên tưởng tới thịt gà.

Ong trưởng thành lại tạo cảm giác hoàn toàn khác. Do chân, cánh và các bộ phận đã phát triển đầy đủ, phần này cứng và giòn hơn đáng kể so với ấu trùng hoặc nhộng.

Đáng chú ý, Andrew cho rằng hình dáng ban đầu của món ăn có thể khiến nhiều người cảm thấy dè chừng. Tuy nhiên, sau khi được rang chín, màu sắc và mùi thơm khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Nhộng ong từ món ăn vùng núi thành sản vật có giá trị

Nhộng ong không phải nguyên liệu mới trong ẩm thực vùng núi phía Bắc.

Theo Báo Lào Cai, nhộng ong rừng từ lâu được người dân chế biến thành nhiều món như rang lá chanh, nấu cháo, xào hoặc chiên. Trong đó, cách rang cùng lá chanh tương đối đơn giản nhưng giữ được vị béo, bùi đặc trưng của nhộng.

Nhộng ong rừng từ lâu được người dân chế biến thành nhiều món như rang lá chanh, nấu cháo, xào hoặc chiên. (Ảnh: Youtube)

Khi chế biến, nhộng thường được làm sạch trước khi cho lên chảo. Đến khi thân nhộng chuyển màu vàng, người nấu thêm gia vị, hành và lá chanh thái nhỏ. Món ăn ngon nhất khi còn nóng, lúc phần bên ngoài hơi săn lại còn bên trong vẫn mềm và béo.

Báo Lào Cai cũng từng ghi nhận ong đất, còn được gọi là ong bắp cày, vốn là loài sống hoang dã nhưng đã được một số người dân vùng cao đưa về nuôi để phát triển kinh tế.

Đến năm 2026, mô hình này tiếp tục xuất hiện tại một số địa phương miền núi của tỉnh. Theo Báo Lào Cai, tại xã Mù Cang Chải, một số thanh niên đã nuôi ong đất thành công, tạo nguồn thu từ ong giống và sản phẩm của đàn ong. Việc nuôi loài ong này đòi hỏi người nuôi phải có kỹ thuật và đặc biệt thận trọng bởi ong có khả năng tấn công khi bị kích động.

Việc nhộng ong vừa là món ăn vừa trở thành sản phẩm đem lại thu nhập cho một số hộ dân cũng cho thấy nguyên liệu này có vị trí khá đặc biệt trong đời sống vùng cao. (Ảnh: iVivu)

Giá nhộng cũng thay đổi tùy thời điểm, loại ong và hình thức bán. Trong chuyến trải nghiệm của Andrew tại Si Ma Cai, chủ nhà cho biết nhộng ong bắp cày có giá khoảng 500.000 đồng/kg. Nghe con số này, vị khách Australia nhận xét mức giá tương đương một số loại thịt bò ngon.

Việc nhộng ong vừa là món ăn vừa trở thành sản phẩm đem lại thu nhập cho một số hộ dân cũng cho thấy nguyên liệu này có vị trí khá đặc biệt trong đời sống vùng cao.

Đến Si Ma Cai, du khách có thể trải nghiệm gì?

Nếu tới Si Ma Cai, du khách không chỉ có cơ hội khám phá những món ăn khác lạ mà còn có thể tìm hiểu văn hóa và cảnh quan vùng cao.

Theo Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, tháng 6/2026, địa phương tổ chức chương trình "Si Ma Cai - Hương sắc vùng cao" với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao. Trong đó có trải nghiệm vườn lê, vườn mận, trình diễn văn hóa truyền thống và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Nếu tới Si Ma Cai, du khách không chỉ có cơ hội khám phá những món ăn khác lạ mà còn có thể tìm hiểu văn hóa và cảnh quan vùng cao. (Ảnh: Bachhoaxanh)

Báo Lào Cai cho biết chương trình năm 2026 được kỳ vọng thu hút hơn 10.000 lượt khách. Nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản vùng cao và đồ thổ cẩm truyền thống cũng được giới thiệu trong dịp này.

Du khách có nhiều thời gian có thể kết hợp Si Ma Cai với khu vực Bắc Hà để trải nghiệm cảnh quan núi đồi, chợ phiên và đời sống của các cộng đồng dân tộc địa phương.

Du khách có nhiều thời gian có thể kết hợp Si Ma Cai với khu vực Bắc Hà để trải nghiệm cảnh quan núi đồi, chợ phiên và đời sống của các cộng đồng dân tộc địa phương. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Về ẩm thực, ngoài nhộng ong, vùng cao Lào Cai còn có nhiều món quen thuộc như thắng cố, xôi ngũ sắc cùng các món chế biến từ nguyên liệu bản địa. Với những món từ côn trùng hoặc nguyên liệu ít quen thuộc, du khách nên lựa chọn nơi chế biến bảo đảm vệ sinh và cân nhắc tình trạng dị ứng của bản thân trước khi thử.

Riêng với Andrew, cảm giác dè chừng trước những con nhộng gần như nguyên hình nhanh chóng thay đổi sau lần nếm đầu tiên. Việc một món ăn có vẻ ngoài khiến nhiều người chần chừ lại được khách Tây ví béo ngậy như kem cũng tạo nên điểm thú vị cho hành trình khám phá đặc sản Việt.

Theo VietnamNet; Báo Lào Cai; Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai.