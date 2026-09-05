Khoan 71 lỗ, phát hiện mỏ chứa hơn 200 tấn vàng: Sâu 2.000m vẫn chưa xuyên hết quặng

Nhóm địa chất tại Trung Quốc vừa công bố kết quả thăm dò đáng chú ý tại một mỏ vàng quy mô lớn.

Nhóm địa chất khoan hơn 98.000m chỉ trong 4 tháng

Một bước đột phá trong công tác thăm dò khoáng sản vừa được ghi nhận tại mỏ Trà Đình, thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Theo thông tin được Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc đăng tải đầu tháng 9/2026, mỏ Trà Đình nằm trong vành đai khoáng hóa đồng vàng Nam Lăng – Tuyên Thành, thuộc khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Đây là một mỏ đồng vàng porphyry nằm ẩn dưới lớp đá phủ, được đánh giá có tiềm năng đạt quy mô siêu lớn. Thân quặng chính hiện được khoanh định dài khoảng 1,2 km và rộng khoảng 1,1 km.

Quy mô của chiến dịch thăm dò là một trong những điểm đáng chú ý nhất.

Kết quả sơ bộ cho thấy khu vực này có tiềm năng chứa hơn 200 tấn vàng cùng hơn 1 triệu tấn đồng. (Ảnh: Xinhua)

Sau khi triển khai công việc tại khu vực trọng điểm, nhóm do Viện sĩ Đường Cúc Hưng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc phụ trách đã tổng hợp tài liệu cũ, nghiên cứu đặc điểm địa chất, quy luật tạo khoáng và sử dụng nhiều phương pháp thăm dò để đánh giá tài nguyên nằm sâu dưới lòng đất.

Chỉ trong khoảng 4 tháng, nhóm địa chất hoàn thành 71 lỗ khoan với tổng chiều dài hơn 98.000m. Trong số này, lỗ khoan sâu nhất đạt 2.000,83m. Một lỗ khoan còn ghi nhận đoạn thân quặng đồng vàng có bề dày biểu kiến lên tới 1.371,02m, qua đó giúp các nhà nghiên cứu xác định rõ hơn quy mô thân quặng và tiềm năng ở phần sâu cũng như khu vực xung quanh.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, ước tính ban đầu cho thấy tài nguyên đồng tiềm năng tại Trà Đình tương đương nhiều mỏ đồng lớn, với ngưỡng để một mỏ được xếp loại lớn là khoảng 500.000 tấn.

Trong khi đó, tài nguyên vàng tiềm năng tương đương hơn 10 mỏ vàng lớn, mỗi mỏ có quy mô từ khoảng 20 tấn. Các báo cáo quốc tế từ đó ước tính Trà Đình có khả năng chứa hơn 1 triệu tấn đồng và hơn 200 tấn vàng.

Các con số trên hiện vẫn là ước tính về tài nguyên tiềm năng dựa trên kết quả thăm dò, chưa đồng nghĩa toàn bộ lượng khoáng sản này có thể được khai thác thương mại.

Khoan sâu hơn 2.000m vẫn chưa xuyên hết thân quặng

Điều khiến mỏ Trà Đình càng được chú ý là giới hạn phía dưới vẫn chưa được xác định.

Ông Đường Cúc Hưng cho biết lỗ khoan sâu khoảng 2.000m vẫn chưa xuyên qua ranh giới phía dưới của thân quặng. Vì vậy, một lỗ khoan nghiên cứu mới với độ sâu thiết kế hơn 3.000m đang được chuẩn bị.

Lỗ khoan sâu khoảng 2.000m vẫn chưa xuyên qua ranh giới phía dưới của thân quặng. (Ảnh: Xinhua)

Mục tiêu của lần khoan này không chỉ là xác định phần khoáng hóa còn kéo dài tới đâu mà còn giúp nhóm địa chất nghiên cứu cấu trúc toàn bộ hệ thống tạo quặng bên dưới khu vực Trà Đình.

Theo chuyên gia này, cấu trúc chứa quặng dạng ống breccia có xu hướng tiếp tục kéo sâu xuống lòng đất. Đặc điểm đó khiến mỏ có diện tích bề mặt tương đối nhỏ nhưng lượng tài nguyên tập trung bên dưới có thể rất lớn.

Thậm chí, ông Đường nhận định thân quặng hiện phát hiện có thể chưa phải cấu trúc lớn nhất của toàn bộ hệ thống. Những khu vực sâu hơn và vùng ngoại vi Tuyên Thành vẫn có khả năng tồn tại các thân quặng quy mô lớn chưa được tìm thấy.

Mỏ vàng đã được để ý từ nhiều năm trước

Dù kết quả mới đang gây chú ý, quá trình tìm kiếm khoáng sản tại Trà Đình thực tế đã diễn ra trong thời gian dài.

Từ năm 2008, cơ quan tài nguyên tỉnh An Huy đã bố trí kinh phí khảo sát khu vực này. Một năm sau, đội địa chất địa phương bắt đầu khảo sát đồng vàng tại khu Thượng Trường và tiếp tục nhiều giai đoạn nghiên cứu trước khi nộp báo cáo vào năm 2018.

Tuy nhiên, do thân quặng nằm sâu và điều kiện khai thác khi đó được đánh giá tương đối khó, dự án chưa lập tức được đưa vào khai thác.

Đặc điểm đó khiến mỏ có diện tích bề mặt tương đối nhỏ nhưng lượng tài nguyên tập trung bên dưới có thể rất lớn. (Ảnh: Xinhua)

Đến tháng 10/2025, quyền thăm dò mỏ Trà Đình thu hút sự cạnh tranh đặc biệt lớn. Cuộc đấu giá kéo dài gần 12 giờ với 1.776 vòng trả giá. Tibet Yulong Copper Industry, doanh nghiệp thuộc Western Mining Group, cuối cùng giành quyền thăm dò với giá 8,6 tỷ nhân dân tệ.

Kết quả thăm dò mới không chỉ làm rõ hơn tiềm năng của Trà Đình mà còn khiến giới địa chất chú ý tới nhiều bồn trũng núi lửa khác ở miền đông Trung Quốc.

Các chuyên gia cho rằng những khu vực có điều kiện địa chất tương tự tại Tuyên Thành, Nam Lăng ở tỉnh An Huy cùng Lệ Thủy và Lý Dương ở tỉnh Giang Tô có thể còn ẩn giấu những hệ thống đồng vàng porphyry tương tự.

Với lỗ khoan hơn 3.000m sắp được triển khai, câu hỏi lớn hiện nay là thân quặng Trà Đình thực sự kéo dài tới đâu và phần nằm sâu hơn dưới lòng đất còn chứa lượng khoáng sản lớn đến mức nào.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, South China Morning Post