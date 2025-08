Vì sao trời nóng uống nước ấm có thể giúp hạ nhiệt?

Khi nhiệt độ ngoài trời lên cao, mồ hôi nhễ nhại, mọi người thường tìm đến những ly trà đá, sinh tố lạnh hay nước đóng chai lạnh để giải nhiệt cơ thể, tránh khỏi cảm giác bức bối. Thế nhưng, các nhà khoa học lại cho rằng, uống đồ uống ấm có thể giúp bạn mát hơn.

Vì sao trời nóng nên uống nước ấm?

Năm 2012, Giáo sư Ollie Jay, chuyên gia nghiên cứu về nhiệt và sức khỏe tại Đại học Sydney, Australia, thực hiện loạt thí nghiệm để tìm hiểu tác động của nhiệt độ đồ uống lên nhiệt độ cơ thể con người. Các tình nguyện viên đạp xe trong phòng thí nghiệm với điều kiện kiểm soát (24°C và độ ẩm 23%) trong vòng 75 phút. Họ được cho uống nước ở các mức nhiệt khác nhau: Lạnh (1,5°C), mát (10°C), ấm (37°C) và nóng (50°C).

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ, mặc dù nhiệt độ cơ thể tạm thời tăng sau khi uống nước nóng, tổng lượng nhiệt tích trữ trong cơ thể lại thấp hơn so với khi uống nước lạnh. Theo các chuyên gia, nhiệt lượng tích trữ trong cơ thể mới là yếu tố quyết định cảm giác nóng hay mát lâu dài.

Theo bác sỹ Deborah Lee, Nhà thuốc trực tuyến Dr Fox, việc dùng đồ uống ấm giúp kích hoạt các cảm biến nhiệt trong miệng và cổ họng, từ đó khởi động cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể.

“Cảm biến nhiệt sẽ gửi tín hiệu đến hệ thần kinh giao cảm, kích thích các tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ hơn. Đồng thời, các mạch máu dưới da cũng giãn ra, cho phép nhiều máu lưu thông đến bề mặt da hơn để tỏa nhiệt" , bà giải thích.

Đồ uống ấm có thể giúp bạn hạ nhiệt vào ngày nắng nóng. (Ảnh: Shutterstock)

Nói cách khác, đồ uống ấm đóng vai trò như "tín hiệu cảnh báo nhiệt", giúp cơ thể bạn chủ động phản ứng bằng cách tăng cường đổ mồ hôi và giải nhiệt hiệu quả hơn.

Nước lạnh mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng nó không kích thích cơ thể bạn làm mát một cách chủ động. Thậm chí, theo bác sỹ Deborah Lee, nước lạnh có thể khiến bạn đổ mồ hôi ít hơn, làm chậm quá trình điều hòa thân nhiệt.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nước lạnh là “kẻ xấu”. Khi thời tiết quá oi bức và độ ẩm cao, ví dụ như trong phòng chờ tàu điện đông đúc hoặc phòng xông hơi, khả năng bốc hơi của mồ hôi giảm đi, việc uống đồ nóng sẽ kém hiệu quả hơn. Trong trường hợp đó, một ly nước mát có thể giúp bạn giảm nhiệt nhanh và bù nước tạm thời. Mỗi cách đều có ưu và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào môi trường và tình trạng cơ thể bạn.

Đồ uống nóng nào là tốt nhất?

Nếu bạn quyết định thử uống đồ nóng để hỗ trợ quá trình giải nhiệt, hãy tránh các loại chứa caffeine. Mặc dù caffeine có thể kích thích tiết mồ hôi nhưng nó là một chất lợi tiểu, làm tăng nguy cơ mất nước, điều không hề lý tưởng trong thời tiết nóng nực.

“Cà phê, trà đen, nước tăng lực và cả chocolate đều chứa caffeine, dù ít hay nhiều. Hãy chọn đồ uống không caffeine như trà bạc hà, trà hoa cúc, nước nóng, hoặc chỉ đơn giản là nước ấm thường", bác sỹ Lee lưu ý.

Bạn cũng nên tránh các loại nước tăng lực, vì chúng thường chứa lượng caffeine rất cao cùng các chất kích thích khác. Những đồ uống này có thể làm cơ thể bạn sản sinh nhiệt nhiều hơn, phản tác dụng hoàn toàn trong việc giải nhiệt.

Bạn có thể chọn trà thảo mộc không caffeine, ví dụ như trà bạc hà, vừa làm mát, vừa tốt cho hệ tiêu hóa.

Đồ uống ấm đóng vai trò như "tín hiệu cảnh báo nhiệt". (Ảnh: Menshealth)

Dù đồ uống bạn chọn là nóng hay lạnh, điều cốt lõi vẫn là cung cấp đủ nước cho cơ thể. Cơ thể mất nước nhanh chóng trong môi trường nóng và ẩm, đặc biệt khi bạn vận động hoặc làm việc ngoài trời.

Một người trưởng thành trung bình có thể mất từ 0,5 đến 1,5 lít nước mỗi giờ khi đổ mồ hôi. Nếu không bổ sung đủ, cơ thể sẽ bị quá tải nhiệt, dẫn đến tình trạng say nắng, chuột rút do nhiệt, hoặc kiệt sức do nhiệt.

Ngoài nước lọc, bạn nên bổ sung chất điện giải nếu hoạt động nhiều trong thời tiết nắng nóng. Các chất này giúp cân bằng lượng natri, kali và magie đã mất qua mồ hôi, giữ cho cơ thể hoạt động bình thường.

(Nguồn: Menshealth)