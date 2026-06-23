Vì sao trời nóng không nên cởi trần?

Một bác sĩ cấp cứu cảnh báo rằng một số cách giải nhiệt tưởng chừng hiệu quả trong những ngày nắng nóng lại có thể khiến nguy cơ say nắng tăng cao hơn.

Trong bối cảnh nhiều khu vực tại Việt Nam liên tục trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, không ít người đang tìm mọi cách để làm mát cơ thể. Tuy nhiên, theo bác sĩ Ahmed – một bác sĩ khoa Cấp cứu (A&E) tại Anh có hơn 588.000 người theo dõi trên TikTok – một số biện pháp phổ biến lại có thể phản tác dụng.

Ông đã lên tiếng đính chính những quan niệm sai lầm mà nhiều người vẫn áp dụng khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu quá nóng hoặc say nắng.

Cởi trần dưới trời nắng chưa chắc giúp cơ thể mát hơn

Khi thời tiết trở nên oi bức, phản ứng đầu tiên của nhiều người là cởi bớt quần áo, thậm chí cởi trần để giảm cảm giác nóng nực. Tuy nhiên, theo bác sĩ Ahmed, đây không phải là lựa chọn tốt nếu bạn đang ở ngoài trời.

Ông giải thích: “Nếu bạn bắt đầu có dấu hiệu say nắng khi đang ở ngoài trời, liệu cởi áo có giúp cơ thể hạ nhiệt không?”

“Câu trả lời là không. Khi làm như vậy, cơ thể sẽ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và hấp thụ nhiều bức xạ nhiệt hơn. Thay vì cởi hết, hãy bỏ bớt các lớp quần áo dày và chỉ giữ lại một lớp vải cotton mỏng để bảo vệ da khỏi ánh nắng.”

Theo bác sĩ Ahmed, cởi trần không phải cách hạ nhiệt tốt nếu bạn đang ở ngoài trời.

Các khuyến nghị y tế cũng cho rằng trong thời tiết nắng nóng, mọi người nên mặc quần áo rộng rãi, nhẹ, sáng màu và thoáng khí. Những trang phục như áo dài tay mỏng, quần dài hoặc váy dài có thể giúp giảm tác động của tia nắng lên da. Mũ rộng vành cũng được khuyến khích để bảo vệ mặt, cổ, tai và mắt.

Nhảy ngay xuống nước lạnh có thể gây nguy hiểm

Một cách giải nhiệt khác được nhiều người lựa chọn là lao xuống hồ bơi, sông, suối hoặc biển để làm mát cơ thể càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, bác sĩ Ahmed cảnh báo việc đột ngột tiếp xúc với nước lạnh khi cơ thể đang quá nóng có thể gây ra những phản ứng nguy hiểm.

Ông cho biết: “Việc nhảy ngay xuống vùng nước có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể có thể khiến các cơ co cứng đột ngột, làm tăng nguy cơ đuối nước.”

Theo các chuyên gia cứu hộ đường thủy, hiện tượng “sốc nước lạnh” có thể xảy ra khi cơ thể tiếp xúc đột ngột với nước lạnh. Phản ứng này có thể khiến nhịp tim thay đổi bất thường, gây khó thở và làm người gặp nạn hít phải nước vào phổi.

Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh còn có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch ở những người có bệnh nền.

Làm mát từ từ mới là cách an toàn

Thay vì lao xuống nước lạnh, bác sĩ Ahmed khuyến nghị nên làm mát cơ thể một cách từ từ.

Ông cho rằng sử dụng bình xịt sương mát, khăn ướt hoặc túi đá đặt ở những vùng có nhiều mạch máu lớn như nách, lưng hoặc mặt trong đùi sẽ giúp cơ thể hạ nhiệt hiệu quả hơn.

“Những vị trí này có thể giúp cơ thể tản nhiệt khá tốt,” ông nói.

Tuy nhiên, vị bác sĩ cũng lưu ý rằng không nên cố gắng làm giảm thân nhiệt quá nhanh.

“Trong tình trạng say nắng, hệ thống điều hòa nhiệt độ tự nhiên của cơ thể đã hoạt động không bình thường. Nếu nhiệt độ cơ thể giảm quá nhanh, bạn có thể rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt mà không nhận ra. Ngay cả khi chưa bị say nắng, việc làm lạnh cơ thể quá nhanh cũng có thể gây run. Mà run lại khiến cơ thể tạo thêm nhiệt từ bên trong.”

Đừng cố chịu đựng một mình

Lời khuyên cuối cùng của bác sĩ Ahmed là hãy tìm kiếm sự hỗ trợ khi có dấu hiệu say nắng hoặc kiệt sức vì nhiệt.

Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là tìm người giúp đỡ. Hãy để ai đó ở bên theo dõi tình trạng của bạn và liên hệ với các dịch vụ y tế nếu cần thiết trong khi bạn đang cố gắng hạ nhiệt cơ thể.”

Theo chuyên gia này, say nắng là tình trạng y khoa nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu dữ dội, buồn nôn, da nóng đỏ bất thường, nhịp tim tăng nhanh hoặc lú lẫn, người bệnh cần được đưa đến nơi mát mẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt.