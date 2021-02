Vì sao số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ giảm mạnh?

6 tháng trước, Ấn Độ rơi vào khủng hoảng COVID-19. Bệnh nhân không thể nhập viện vì hệ thống y tế quá tải. Các bác sĩ kiệt sức, khủng hoảng tâm lý. Virus SARS-CoV-2 đã lây lan qua các khu dân nghèo đông đúc, nơi sinh sống của hàng triệu người.



Đến thời điểm này, tình hình tại Ấn Độ đã có nhiều thay đổi. Số ca mắc mới hàng ngày giảm mạnh, từ mức cao nhất là hơn 90.000 ca mắc/ngày vào tháng 9/2020 xuống chỉ còn hơn 10.000 ca/ngày trong tháng 2/2021. Hôm 9/2, thủ đô New Delhi đã báo cáo ngày không có ca tử vong do COVID-19 lần đầu tiên trong gần 9 tháng, theo COVID19INDIA - một trang web thu thập dữ liệu COVID-19 từ các nguồn chính thức.

Ấn Độ ghi nhận kết quả tích cực này mà không nhờ các biện pháp quyết liệt như đóng cửa toàn quốc, vốn đã được áp dụng ở nhiều nơi như New Zealand và Australia để kiểm soát dịch bùng phát. Chính phủ Ấn Độ vẫn đang thực hiện một số hạn chế nhất định nhưng nền kinh tế đã mở cửa trở lại.

Khả năng Ấn Độ hồi phục cũng không phải do tiêm chủng. Ấn Độ đã bắt đầu chương trình tiêm chủng với mục tiêu tiêm cho 300 triệu người vào tháng 8, nhưng vẫn còn tụt hậu so với các quốc gia giàu có hơn. Theo Our World In Data, một trang web tổng hợp dữ liệu do các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford điều hành, cho đến nay, tỷ lệ tiêm chủng của Ấn Độ là 1/100. Trong khi đó, ở Anh là 27/100, còn ở Mỹ là 19/100.

Chính phủ Ấn Độ vẫn đang thực hiện một số hạn chế nhất định nhưng nền kinh tế đã mở cửa trở lại (Nguồn: Reuters)

Vậy đâu là nguyên nhân dịch COVID-19 thuyên giảm tại Ấn Độ?

Các chuyên gia suy đoán rằng một số yếu tố có khả năng tạo nên sự sụt giảm số ca bệnh tại Ấn Độ, chẳng hạn như dân số trẻ hơn hoặc khả năng gia tăng miễn dịch ở các khu vực thành thị.

Nhưng điều này có thể không phản ánh đúng thực tế. Tỷ lệ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã giảm nhẹ, có nghĩa là nhiều trường hợp dương tính có thể không bị phát hiện. Vào tháng 9/2020, quốc gia này đã tiến hành hơn 1 triệu xét nghiệm mỗi ngày. Đến tháng 2/2021, con số này đã giảm xuống còn 600.000 - 800.000 xét nghiệm/ngày, theo dữ liệu từ Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), thuộc Viện nghiên cứu y sinh của chính phủ.

Các chuyên gia cảnh báo số ca mắc mới thấp tại Ấn Độ là tín hiệu đáng để thận trọng hơn là ăn mừng (Nguồn: Reuters)

Bên cạnh đó, tỷ lệ xét nghiệm dương tính vẫn dao động ở mức gần 6% vào tháng 1 và trên 5% vào cuối tháng 2. Tỷ lệ dương tính cao có thể cho thấy rằng quốc gia này không xét nghiệm đủ rộng rãi. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ xét nghiệm dương tính của các nước phải ở mức 5% hoặc thấp hơn trong 2 tuần thì mới nên mở cửa trở lại.

Và vì thế, một số chuyên gia cảnh báo rằng, số ca mắc mới thấp tại Ấn Độ là tín hiệu đáng để thận trọng hơn là ăn mừng và rằng người Ấn Độ không thể mất cảnh giác, đặc biệt là khi nhiều biến thể mới đang lây lan trên phạm vi quốc tế.