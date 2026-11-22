Một quan chức quân sự Ba Lan mới đây tiết lộ nguyên do phi công lái máy bay JAS 39 Gripen (Thụy Điển) không thể bắn hạ tên lửa trên bầu trời Ba Lan.

Chiến đấu cơ JAS 39 Gripen của Thụy Điển.

Một phi công thuộc không quân Thụy Điển lái chiến đấu cơ JAS 39 Gripen, dưới sự chỉ huy của NATO, đã được phép bắn hạ tên lửa hành trình nghi là của Nga trên bầu trời Ba Lan hôm 20/11, nhưng đã không khai hỏa, vì thời tiết xấu cản trở việc xác định mục tiêu.

Thông tin này được tướng Irineusz Nowak, Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, báo cáo.

Theo tướng Nowak, phi công lái máy bay chiến đấu Thụy Điển đã cố gắng đánh chặn một vật thể được cho là tên lửa hành trình X-101.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết cực kỳ khó khăn trong khu vực tuần tra và mây mù dày đặc, phi công không thể xác định mục tiêu một cách đáng tin cậy bằng mắt thường hoặc bằng hệ thống định vị quang điện tử.

Điều này, theo quy định an toàn của liên minh, đã loại trừ khả năng phóng tên lửa.

Tướng Nowak làm rõ, chỉ riêng ngày 20/11, ba vật thể mà Warsaw nhận định là của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan.

Một trong những tên lửa hành trình Kh-101 rơi gần làng Nowy Lipowiec thuộc tỉnh Lublin, cách biên giới Ukraine khoảng 50km, trong khi một tên lửa khác và một UAV rơi xuống tỉnh Podkarpackie.

Theo chính quyền Ba Lan, không có thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng do mảnh vỡ rơi xuống.

Vụ việc đã phơi bày điểm yếu của hệ thống phòng không sườn phía Đông NATO trong điều kiện thời tiết xấu, bất chấp việc triển khai máy bay F-16 Ba Lan và máy bay cảnh báo sớm trên không của Hà Lan.