Màn đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản được đánh giá là khá đơn giản so với nghi thức dành cho nhiều nhà lãnh đạo APEC khác đến Thâm Quyến trong dịp này.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/11 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phóng viên báo Asahi Shimbun đặt câu hỏi về nghi thức đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Thâm Quyến trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC.

Phóng viên cho rằng lễ đón tương đối đơn giản, bị xem là thiếu trọng thị và thu hút sự chú ý. Người này đề nghị Trung Quốc giải thích lý do đưa ra cách bố trí như vậy.

Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho hay: “Với tư cách nước chủ nhà, Trung Quốc đã bố trí nghi thức lễ tân phù hợp cho tất cả các bên tham dự, căn cứ theo thông lệ quốc tế”.

Trước đó bà Takaichi đến Thâm Quyến trong một lễ đón được cho khá lặng lẽ. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản trong vòng 7 năm.

Đón Thủ tướng Nhật Bản tại sân bay có bà Zhang Qiyue, một nhà ngoại giao Trung Quốc đã nghỉ hưu, và Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Kenji Kanasugi. Sau khi xuống máy bay, bà Takaichi mỉm cười và khẽ gật đầu chào các nhân viên mặt đất.

Đồng thời dưới mặt đất, không có nhóm cổ động đứng vẫy hoa, phất quốc kỳ và hô vang lời chào mừng như nghi thức từng được dành cho nhiều nhà lãnh đạo khác đến Thâm Quyến trong dịp này.

Về màn đón tiếp này, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ 19/11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng nước chủ nhà đã dành cho Nhật Bản nghi thức tiếp đón thông thường, tương tự như đối với các nền kinh tế tham dự khác”.