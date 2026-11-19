Chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được tiết lộ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rời cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm 19/11 với "tâm trạng rất tốt".

Ông Ushakov cho biết Ukraine là chủ đề chính được thảo luận, và cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Theo hãng thông tấn TASS, các nhà lãnh đạo không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau cuộc gặp và sẵn sàng cho cuộc đàm phán ba bên với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều nay.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ca ngợi "mối quan hệ tuyệt vời" của mình với Putin, gọi nhà lãnh đạo Nga là "người bạn của tôi".

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga và nhiều nền kinh tế khác. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), các thành viên APEC chiếm khoảng 61% GDP và 47% thương mại toàn cầu. Hằng năm, các nền kinh tế thành viên luân phiên đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC. Đây là diễn đàn để lãnh đạo các nền kinh tế trao đổi về hợp tác thương mại, công nghiệp, phát triển khu vực cũng như những vấn đề quốc tế và an ninh cùng quan tâm. Năm 2026, Trung Quốc đảm nhận vai trò chủ nhà. Tuần lễ cấp cao APEC 2026 diễn ra từ ngày 17-19/11 tại Thâm Quyến với trọng tâm là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 trong hai ngày 18-19/11.



