Con tàu mang tên Sparta II, treo cờ Nga, đang trên hành trình từ St. Petersburg đến Kaliningrad thì bị 2 UAV tấn công vào sáng 21/11.

Tàu hàng Nga bốc cháy sau đòn tấn công bằng UAV

Con tàu mang tên Sparta II, treo cờ Nga, đang trên hành trình từ St. Petersburg đến Kaliningrad thì bị 2 UAV tấn công vào sáng 21/11.

Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết lực lượng nước này phát hiện một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào tàu hàng Nga ở phía tây đảo Gogland, thuộc phía đông vịnh Phần Lan. Con tàu bị hư hại, sau đó trôi về phía vùng biển Phần Lan.

Hình ảnh do Lực lượng Biên phòng Phần Lan công bố cho thấy lửa và khói đen bốc lên từ phần phía sau con tàu. Lực lượng cứu hộ và tuần tra biển của Phần Lan được điều động tới hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và hỗ trợ thủy thủ đoàn.

Theo Reuters, 16 thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu bằng xuồng cứu sinh, sau đó được chuyển sang một tàu Nga ở gần đó. Chỉ huy Lực lượng Biên phòng Phần Lan Ilja Iljin cho biết các thủy thủ đang trên đường trở về Nga.

Hoạt động chữa cháy vẫn tiếp diễn khi Sparta II neo tại vùng biển Phần Lan. Lực lượng tham gia ứng phó gồm các đơn vị cứu hộ, tàu tuần tra, máy bay tuần tra và trực thăng của Phần Lan. Hai tàu kéo cứu hộ dân sự của nước này cùng một tàu tuần tra hải quân Estonia cũng được huy động.

Theo giới chức Phần Lan, tàu cứu hộ Murman của Nga tham gia hoạt động theo đề nghị của Lực lượng Biên phòng Phần Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết con tàu bị hư hại dự kiến được kéo ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Phần Lan.

Tàu chở hàng Sparta II của Nga bị hư hại. Ảnh: Reuters

Phần Lan nhận định Ukraine đứng sau vụ tấn công

Sau khi vụ việc xảy ra, giới chức Phần Lan nhận định Ukraine nhiều khả năng là bên thực hiện cuộc tấn công, song chưa xác định được lý do con tàu bị nhắm mục tiêu.

Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Phần Lan Aki-Mauri Huhtinen cho biết khả năng Ukraine đứng sau vụ việc là cao. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng đề cập đến cuộc tấn công trong một thông điệp trên mạng xã hội X.

"Chiến sự đang lan đến khu vực lân cận chúng ta", ông Orpo viết, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng Phần Lan đang xử lý tình hình tại vịnh Phần Lan.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc. Đại sứ quán Nga tại Helsinki cũng chưa đưa ra phản hồi ngay sau khi được đề nghị bình luận.

Thống đốc vùng Leningrad của Nga Aleksandr Drozdenko xác nhận tàu hàng hướng đến Kaliningrad bị 2 UAV tấn công tại vùng biển quốc tế. Ông cho biết vụ việc xảy ra cách biên giới Nga khoảng 3 hải lý.

Ông Drozdenko cũng thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 80 UAV trên vùng Leningrad trong đêm. Đây là khu vực nằm ở phía tây bắc nước Nga, có thành phố St. Petersburg và giáp vịnh Phần Lan.

Lực lượng Biên phòng Phần Lan họp báo vụ việc tàu chở hàng Nga bị hư hại ở Vịnh Phần Lan. Ảnh: Reuters

Xung đột Nga - Ukraine lan tới NATO?

Vụ tấn công tàu Sparta II làm gia tăng quan ngại về những tác động của xung đột Nga - Ukraine đối với an ninh khu vực Baltic, nơi tiếp giáp Nga với nhiều nước thành viên NATO.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cảnh báo: "Chiến sự đang lan sang khu vực lân cận".

Sau vụ tấn công, Phần Lan áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không và hàng hải ở phía đông vịnh Phần Lan nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tạo điều kiện để lực lượng chức năng xử lý tình huống.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết một trực thăng Nga bị nghi đã xâm phạm không phận nước này trong ngày 21/11, gần thị trấn Loviisa, trên bờ biển phía nam Phần Lan. Theo ông, chiếc trực thăng có thể đã đi sâu khoảng 4,1 km vào lãnh thổ Phần Lan.

Ông Hakkanen không loại trừ khả năng vụ việc liên quan đến hoạt động cứu hộ hoặc theo dõi con tàu bị hư hại tại vịnh Phần Lan. Các lực lượng quốc phòng và biên phòng nước này đang phối hợp xử lý tình huống.

Trong khi đó, Thụy Điển triển khai máy bay chiến đấu tham gia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Phần Lan và NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết các máy bay hoạt động dưới sự chỉ huy của Phần Lan.

Estonia cũng điều một tàu hải quân đến hỗ trợ hoạt động cứu hộ, bao gồm chữa cháy và ứng phó nguy cơ ô nhiễm môi trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Phần Lan đang phối hợp với các lực lượng cứu hộ để xử lý tình trạng con tàu Nga bị hư hại.

Phần Lan và Thụy Điển lần lượt gia nhập NATO vào năm 2023 và 2024, trong khi Estonia đã là thành viên của liên minh quân sự này từ năm 2004.

Những diễn biến trên cho thấy vụ tấn công tàu Nga đã kéo theo sự tham gia ứng phó của nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời đặt vấn đề an ninh hàng hải và không phận tại biển Baltic vào tâm điểm chú ý. Đây cũng là khu vực có vị trí chiến lược, nơi các hoạt động quân sự và giám sát của Nga cùng các nước NATO diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn.