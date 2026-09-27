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Vì sao nhiều người đổ giấm vào bồn cầu? Điều xảy ra sau 30 phút khiến nhiều người bất ngờ

Lam Chi
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Bạn có thể bất ngờ với công dụng này của giấm.

Giấm vốn là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, nhưng nhiều gia đình còn tận dụng nó để làm sạch nhà cửa. Theo Southern Living, nhờ chứa axit axetic, giấm trắng có thể giúp làm sạch bồn cầu, xử lý vết bẩn, cặn khoáng và mùi khó chịu.

Điều khiến nhiều người chú ý là không cần thao tác phức tạp: chỉ cần đổ giấm vào bồn cầu và để yên một thời gian trước khi cọ rửa.

Điều gì xảy ra sau khoảng 30 phút?

- Ảnh 1.

Đổ giấm vào bồn cầu (Ảnh: The Spruce)

Southern Living hướng dẫn đổ khoảng 2 cốc giấm trắng vào bồn cầu rồi để trong 30-60 phút.

Trong khoảng thời gian này, tính axit của giấm có thể giúp hòa tan một phần cặn vôi và các khoáng chất do nước cứng để lại, đồng thời hỗ trợ làm bong mảng bám và trung hòa mùi khó chịu.

Sau đó, dùng bàn chải cọ kỹ lòng bồn cầu và khu vực dưới vành rồi xả nước.

Nếu muốn tăng khả năng làm sạch, có thể cho thêm khoảng 1/2-1 cốc baking soda sau khi giấm đã ngâm đủ thời gian, để hỗn hợp sủi bọt trong khoảng 15 phút rồi mới cọ rửa và xả sạch.

Với các bề mặt bên ngoài như nắp, bệ ngồi, thân và két nước, có thể pha giấm và nước theo tỷ lệ 1:1, xịt lên bề mặt, để khoảng 15 phút rồi lau lại bằng khăn ẩm.

Giấm làm sạch được bồn cầu nhưng không thay thế chất khử khuẩn

Đây là điểm nhiều người dễ nhầm. Theo Southern Living, giấm có khả năng làm sạch tốt và có thể tác động lên một số vi khuẩn như E. coli và Salmonella. Tuy nhiên, giấm không phải chất khử khuẩn và không có hiệu quả tương đương các sản phẩm khử khuẩn chuyên dụng.

Giấm cũng không được xem là lựa chọn phù hợp nếu gia đình cần xử lý những tác nhân gây bệnh như norovirus hoặc tụ cầu vàng.

- Ảnh 2.

Giấm không thay thế được chất khử khuẩn (Ảnh: El Cronista)

Vì vậy, trong trường hợp có người trong nhà bị bệnh hoặc cần khử khuẩn bề mặt trước nguy cơ từ tác nhân cụ thể, cần sử dụng sản phẩm khử khuẩn phù hợp thay vì chỉ dựa vào giấm.

Xét ở góc độ sức khỏe, việc vệ sinh bồn cầu thường xuyên rất quan trọng bởi khu vực này có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc và nấm, đặc biệt khi nhà vệ sinh được nhiều người sử dụng.

Bao lâu nên vệ sinh bồn cầu một lần?

Theo Southern Living, bồn cầu nên được làm sạch ít nhất mỗi tuần. Với nhà vệ sinh có tần suất sử dụng cao, có thể cần lau chùi hằng ngày. Nếu xuất hiện nấm mốc, vết màu hồng, đen hoặc mùi khó chịu, nên làm sạch ngay.

Gia đình cũng cần vệ sinh thường xuyên hơn khi có người mắc bệnh đường tiêu hóa hoặc khi nguồn nước có độ cứng cao, dễ hình thành cặn khoáng.

Dù khá tiện lợi, giấm có tính axit nên không phù hợp với một số vật liệu như nhôm, gang, đá cẩm thạch hoặc đá granite. Khi vệ sinh bồn cầu, cần tránh để giấm tiếp xúc với các bề mặt này ở gần đó.

Một số tay cầm bồn cầu có lớp hoàn thiện màu đen mờ, đồng, đồng thau bóng hoặc nickel xước cũng có thể bị đổi màu hoặc ăn mòn.

Quan trọng hơn, không bao giờ trộn giấm với thuốc tẩy, amoniac hoặc hydrogen peroxide.

Nếu sau khi dùng giấm muốn chuyển sang sản phẩm khử khuẩn khác, cần xả và lau sạch trước. Southern Living cũng khuyến nghị mở cửa, bật quạt thông gió để hạn chế hơi hóa chất tích tụ trong phòng kín.

Nguồn: Southern Living

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Tags

bồn cầu

Baking Soda

khử khuẩn

mẹo gia đình

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