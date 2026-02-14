Vì sao nhiều người cứ 3 giờ sáng là tỉnh giấc? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân chung mà ít ai ngờ tới

Theo bác sĩ Amir Khan, gương mặt quen thuộc trên kênh ITV của Anh, đây không phải hiện tượng hiếm gặp, thậm chí còn có lời giải thích sinh học khá rõ ràng phía sau. Việc thỉnh thoảng tỉnh giấc ban đêm là điều tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy mình thường xuyên thức dậy vào cùng một khung giờ, đặc biệt là khoảng 3 giờ sáng. Điều này khiến không ít người lo lắng rằng cơ thể đang có vấn đề.

Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, bác sĩ Amir Khan giải thích rằng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, cơ thể bước vào một giai đoạn đặc biệt của chu kỳ giấc ngủ. Lúc này, cortisol, tức hormone căng thẳng tự nhiên của cơ thể, bắt đầu tăng lên để chuẩn bị cho quá trình thức dậy vào buổi sáng. Đây là cơ chế sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn đang căng thẳng, lo âu hoặc kiệt sức kéo dài, sự thay đổi nhỏ về hormone này có thể đủ để khiến bạn tỉnh giấc hoàn toàn.

Bác sĩ Amir Khan

Không chỉ vậy, não bộ vào ban đêm cũng “nhạy cảm” hơn. Trong những giờ sáng sớm, đường huyết có thể giảm nhẹ. Nếu mức đường huyết hạ quá thấp, đặc biệt khi bạn uống rượu, ăn quá muộn hoặc chịu stress mạn tính, cơ thể sẽ tiết adrenaline để bù lại. Sự gia tăng đột ngột của adrenaline có thể khiến tim đập nhanh, cơ thể tỉnh táo bất thường và bật dậy giữa đêm.

Yếu tố tâm lý cũng góp phần không nhỏ. Vào 3 giờ sáng, xung quanh gần như không có tiếng ồn, không email, không công việc, chỉ còn bạn và những suy nghĩ của mình. Khi thiếu ngủ, vùng não xử lý nỗi sợ hoạt động mạnh hơn. Vì vậy, những lo lắng tưởng như bình thường vào 3 giờ chiều có thể trở nên nghiêm trọng, thậm chí “thảm họa hóa” vào 3 giờ sáng. Ngoài ra, sự thay đổi hormone ở từng giai đoạn tuổi tác cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Dù vậy, bác sĩ Amir Khan nhấn mạnh rằng việc tỉnh giấc ngắn trong đêm nhìn chung vẫn là điều bình thường, vì chúng ta luôn luân phiên giữa giấc ngủ sâu và giấc ngủ nông. Vấn đề chỉ thực sự đáng lo khi bạn bắt đầu lo lắng quá mức về chuyện thức giấc, từ đó tạo thành vòng xoắn lo âu và mất ngủ.

Tình trạng được gọi là “lo âu liên quan đến giấc ngủ” có thể khiến cơ thể giải phóng thêm hormone căng thẳng, làm tăng nhịp tim và mức độ tỉnh táo. Hệ quả là càng cố ngủ lại càng khó ngủ, lâu dần dẫn tới mất ngủ mạn tính và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tổng thể.

Để cải thiện tình trạng này, các chuyên gia khuyên nên hạn chế rượu bia, tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định. Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài hoặc khiến bạn mệt mỏi, suy giảm chất lượng sống, nên trao đổi với bác sĩ đa khoa để được tư vấn cụ thể.

Một vài lần tỉnh giấc giữa đêm có thể chỉ là nhịp sinh học đang vận hành đúng cách. Điều quan trọng là theo dõi cơ thể mình, giảm bớt căng thẳng và giữ thói quen ngủ lành mạnh, thay vì hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.

Nguồn và ảnh: The Mirror