Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Ông Putin là nhà lãnh đạo được yêu mến nhất thế giới, hơn hẳn các nhà lãnh đạo khác. Bên ngoài Tây Âu, Canada và khu vực Anh, gần như không thể gặp được ai không thích ông ấy", nhà báo Carlson nói trong một cuộc phỏng vấn với RTVI US hôm 27/10.

Ông đồng thời lưu ý rằng, lý do chính khiến Tổng thống Putin được yêu mến trên toàn cầu là vì ông ấy đã "đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích cá nhân theo nhiều cách. Theo cách mà các nhà lãnh đạo phương Tây không làm".

Khi được hỏi liệu quan điểm của ông về thế giới quan của nhà lãnh đạo Nga có thay đổi sau cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2024 hay không, nhà báo Carlson cho biết, ông ngạc nhiên khi nhận ra rằng, Tổng thống Nga "thực sự thích phương Tây".

"Và có lẽ tổng thống thích phương Tây hơn bất kỳ ai", nhà báo nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với RTVI US, nhà báo Carlson cho rằng, Mỹ, Tây Âu và hầu hết các nước công nghiệp hóa đang "trong giai đoạn suy tàn" trong khi Nga đang trải qua "sự hồi sinh về mặt tinh thần", và đang chứng tỏ mình là một quốc gia thịnh vượng với "ý thức về giá trị bản thân và ý thức về mục đích sống".

Nhà báo Mỹ còn cho rằng, đây là một trong những lý do khiến phương Tây "ghét Nga đến vậy", và muốn phá hủy nước này.

Vào tháng 7/2025, Carlson nói với tờ Bild của Đức rằng, trong khi Tổng thống Putin đã làm "một công việc tuyệt vời cho nước Nga", các nhà lãnh đạo phương Tây đã làm người dân thất vọng.

"Đất nước các ông đang đi xuống, còn Nga thì đang đi lên. Các ông nên tức giận với chính các nhà lãnh đạo của mình. Thay vào đó, các ông nên tức giận với Tổng thống Putin", nhà báo Mỹ nói với hãng tin Bild khi đó.

Ông Carlson tiếp tục ám chỉ rằng, các quan chức Đức đang công kích Tổng thống Putin và Nga để đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề kinh tế và di cư trong nước.