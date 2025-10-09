Vì sao Nguyễn Thế Bảo - ông chủ vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị bắt?

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 9/10 cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Trốn thuế đối với Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo- ông Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên Công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng.

Sau đó, Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo - Ảnh: CA Hưng Yên

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

Điều 200. Tội trốn thuế – Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017)

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế;

b) Không nộp hồ sơ khai thuế;

c) Nộp hồ sơ khai thuế nhưng không đầy đủ, không trung thực, sai sự thật;

d) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;

đ) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế;

e) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được khấu trừ, hoàn;

g) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để trốn thuế;

h) Hành vi khác nhằm trốn thuế.

2. Phạm tội trốn thuế với số tiền:

Từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng thì bị phạt tiền 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng hoặc tù 1–5 năm;

Từ 1 tỷ đồng trở lên bị phạt tiền 1,5 tỷ đến 4,5 tỷ đồng hoặc tù 2–7 năm.