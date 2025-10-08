Bắt tạm giam, khám xét trưởng ban điều hành một tổ chức phản động

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 8/10 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Y Nuen Ayŭn (SN 1967, trú xã Ea Phê) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đền hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019, Y Nuen Ayŭn đã tham gia tổ chức “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, được xác định là một tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đến năm 2021, Ayŭn được bầu làm “Trưởng ban điều hành” của tổ chức này.

Cơ quan an ninh điều tra tống đạt quyết định và thi hành lệnh - Ảnh: CA Đắk Lắk

Đối tượng đã nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt, vu khống chính quyền gây khó khăn, đàn áp người sinh hoạt tôn giáo, đồng thời tham gia họp, "sinh hoạt tôn giáo" trực tuyến để tổ chức các hoạt động chống chính quyền nhân dân; tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động chống phá.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, đối tượng vẫn tiếp tục chỉ đạo các hoạt động vi phạm pháp luật, tuyên truyền, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động do phản động, FULRO lưu vong chỉ đạo, nhằm gây chia rẽ dân tộc và chia rẽ nhân dân với chính quyền.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.