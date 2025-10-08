Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý III/2025, ngày 7/10, Đại tá Lê Khắc Sơn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã thông tin về diễn biến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đồng thời đưa ra khuyến cáo quan trọng đối với người dân.
Theo Đại tá Sơn, trong 9 tháng đầu năm 2025, tình hình tội phạm lừa đảo nói chung đã giảm sâu so với cùng kỳ; tuy nhiên, tội phạm lừa đảo trên mạng vẫn chiếm tỷ lệ cao, tới 59% tổng số vụ lừa đảo, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Đáng chú ý, nhiều đối tượng lừa đảo là người nước thứ ba, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, hiếu kỳ để dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân – chủ yếu là người cao tuổi.
Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết thêm, thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp phối hợp với Công an địa phương triển khai điều tra, khám phá một số chuyên án, vụ án; trong đó có một số vụ đã bắt giữ gần 200 đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi.
Từ đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân: Cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại. Mọi thông tin làm việc đều thông qua chính quyền địa phương, thông qua thông cáo báo chí, tuyên truyền bằng loa phường, xã hoặc các văn bản chính thống.