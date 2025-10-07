HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt nhân viên kinh doanh Châu Văn Hậu

Trang Anh |

Hậu lợi dụng quyền hạn trong công việc, thu tiền bán hàng của các đại lý với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng nhưng không nộp lại cho công ty.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Văn Hậu (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. 

Trước đó, Hậu là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH ADC (chuyên sản xuất thuốc bảo vệ thực vật), được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và thu hồi công nợ tại một số khu vực thuộc tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, do kinh doanh vật tư nông nghiệp thua lỗ và cần tiền để đầu tư tiền ảo, Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhân viên kinh doanh Châu Văn Hậu- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Châu Văn Hậu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2023, Hậu đã lợi dụng quyền hạn được giao để thu tiền bán hàng của các đại lý. Hậu thu được hơn 2 tỷ đồng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt để sử dụng. Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, Hậu tự ý nghỉ việc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tổng số tiền Hậu đã chiếm đoạt của Công ty TNHH ADC là hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện tại, Châu Văn Hậu đã bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 4 nhân viên nữ mặc đồ xuyên thấu đang nhảy múa
Bắt hung thủ bắn 3 người trong gia đình: Đã điều tra dấu hiệu có đồng phạm, sắp họp báo công bốBắt hung thủ bắn 3 người trong gia đình: Đã điều tra dấu hiệu có đồng phạm, sắp họp báo công bố

Trong buổi họp báo chiều nay, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ công bố thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

tham ô tài sản

tội phạm

Công an Cần Thơ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại