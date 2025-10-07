Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Văn Hậu (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Trước đó, Hậu là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH ADC (chuyên sản xuất thuốc bảo vệ thực vật), được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và thu hồi công nợ tại một số khu vực thuộc tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, do kinh doanh vật tư nông nghiệp thua lỗ và cần tiền để đầu tư tiền ảo, Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Châu Văn Hậu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2023, Hậu đã lợi dụng quyền hạn được giao để thu tiền bán hàng của các đại lý. Hậu thu được hơn 2 tỷ đồng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt để sử dụng. Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, Hậu tự ý nghỉ việc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tổng số tiền Hậu đã chiếm đoạt của Công ty TNHH ADC là hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện tại, Châu Văn Hậu đã bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.