Thông tin mới nhất liên quan vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai, sáng nay (ngày 6/10), một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết về việc đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm vào chiều qua ngày 5/10.

Cụ thể, trên PLO cho hay, nghi phạm bắn chết 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên) tên Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ). Tùng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của nghi phạm, điều tra các dấu hiệu có thêm đồng phạm. "Công an tỉnh sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều nay", VnExpress dẫn lời lãnh đạo Công an Đồng Nai nói.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án - Ảnh: CA Đồng Nai

Như Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin, vụ án được phát hiện vào khoảng 7 giờ ngày 3/10/2025, bà P.T.V phát hiện 2 vợ chồng chủ Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh cùng người cháu trai sinh năm 2014 đều đã tử vong nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ án ngay sau đó được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công các đồng chí Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đồng chí Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Sau quá trình truy bắt, đến chiều ngày 5/10, cơ quan Công an đã bắt giữ hung thủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.