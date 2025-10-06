HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt hung thủ bắn 3 người trong gia đình: Đã điều tra dấu hiệu có đồng phạm, sắp họp báo công bố

Trang Anh (t/h) |

Trong buổi họp báo chiều nay, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ công bố thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai, sáng nay (ngày 6/10), một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết về việc đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm vào chiều qua ngày 5/10.

Cụ thể, trên PLO cho hay, nghi phạm bắn chết 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên) tên Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ). Tùng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của nghi phạm, điều tra các dấu hiệu có thêm đồng phạm. "Công an tỉnh sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều nay", VnExpress dẫn lời lãnh đạo Công an Đồng Nai nói.

Bắt hung thủ bắn 3 người trong gia đình: Đã điều tra dấu hiệu có đồng phạm, sắp họp báo công bố- Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án - Ảnh: CA Đồng Nai

 Như Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin, vụ án được phát hiện vào khoảng 7 giờ ngày 3/10/2025, bà P.T.V phát hiện 2 vợ chồng chủ Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh cùng người cháu trai sinh năm 2014 đều đã tử vong nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ án ngay sau đó được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công các đồng chí Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đồng chí Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Sau quá trình truy bắt, đến chiều ngày 5/10, cơ quan Công an đã bắt giữ hung thủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Sự ma mãnh của ông trùm Lê Thanh Tú và hành vi khiến hot girl Ly meo bị truy nã
Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 4 nhân viên nữ mặc đồ xuyên thấu đang nhảy múaĐột kích quán karaoke, bắt quả tang 4 nhân viên nữ mặc đồ xuyên thấu đang nhảy múa

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận việc cho nhân viên nữ mặc hở hang là để thu hút khách, mỗi trường hợp được trả công 700.000 đồng.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Công an Đồng Nai

án mạng ở Đồng Nai

hung thủ vụ giết 3 người

bắn 3 người ở đồng nai

danh tính hung thủ vụ giết 3 người

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại