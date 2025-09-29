Công an tỉnh Đồng Nai ngày 28/9 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, tối 25/9, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Lúc 21h ngày 27/9, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Pooc Pooc (ấp Đức Long 3, xã Thống Nhất) do ông C.H.L. (SN 1991) làm chủ. Tại phòng VIP 4, lực lượng công an phát hiện 5 khách nam cùng 4 nhân viên nữ đang ăn nhậu, hát karaoke.

Các nữ nhân viên bị bắt quả tang tại quán karaoke - Ảnh: CA Đồng Nai

Đáng chú ý, 4 nhân viên nữ mặc trang phục xuyên thấu, không mặc nội y, nhảy múa khi phục vụ khách. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận việc cho nhân viên nữ mặc hở hang là để thu hút khách, mỗi trường hợp được trả công 700.000 đồng.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke 99 tại ấp Bạch Lâm 2, xã Thống Nhất. Tại phòng VIP 8, lực lượng công an ghi nhận có 3 nhân viên nữ đang phục vụ, rót bia cho 3 khách nam, trong đó một nữ nhân viên mặc trang phục xuyên thấu, để lộ nội y và vùng nhạy cảm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở vắng mặt.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản ghi nhận vi phạm, củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.