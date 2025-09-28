Công an Đà Nẵng giải cứu 1 nữ sinh Hà Nội trong nhà nghỉ

Ngày 27/9, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) cho biết đã giải cứu thành công nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội, hiện là sinh viên trên địa bàn) khỏi một vụ lừa đảo “bắt cóc online” với thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, mẹ của B. bất ngờ nhận được tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. Cùng lúc này, B. bị nhóm đối tượng giả danh Cơ quan Công an gọi video, đưa ra hồ sơ vụ án giả mạo và yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Chúng còn buộc nữ sinh thuê nhà nghỉ ở một mình, dựng kịch bản “trúng tuyển du học” để che mắt người thân.

Trong tâm lý hoảng loạn, nữ sinh B. đã chuyển toàn bộ 556.438 đồng có trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp. Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh triển khai biện pháp nghiệp vụ, đến 13h30 cùng ngày đã phát hiện và giải cứu nạn nhân tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nữ sinh được phát hiện đang ở trong 1 nhà nghỉ - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Theo Công an Đà Nẵng, vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đến cộng đồng về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân và người thân hoảng loạn, mất khả năng suy xét, từ đó dễ dàng rơi vào bẫy. Người dân cần tuyệt đối tỉnh táo, không làm theo yêu cầu của kẻ lạ, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được xác minh rõ ràng. Khi gặp tình huống tương tự, cần nhanh chóng liên hệ ngay với Cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Mỗi gia đình hãy chủ động trang bị kiến thức phòng ngừa, đặc biệt nhắc nhở con em sinh viên, học sinh – những đối tượng dễ bị lừa đảo nhắm tới – về các thủ đoạn “bắt cóc online”, lừa đảo qua mạng. Cảnh giác chính là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ bản thân và người thân khỏi cạm bẫy của tội phạm công nghệ cao.