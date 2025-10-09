Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 8/10 cho biết, lực lượng Công an xã Hương Khê đã liên tiếp phát hiện, khởi tố 2 vụ án về hành vi “Tàng trữ hàng cấm” và “Đánh bạc”.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, ngày 19/9/2025, Tổ công tác Công an xã Hương Khê phát hiện Trần Quốc Toản (sinh năm 1988), thôn Phú Gia; Lê Tê Ta (sinh năm 1994), thôn Phú Vinh và Lưu Hải Phương (sinh năm 1993), thôn Phú Thành cùng trú tại xã Hương Khê có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số “lô” của chị Lê Thị Oanh (sinh năm 1987, trú tại xã Hương Xuân) với tổng số tiền 9 triệu đồng.

Điều tra mở rộng cho thấy, Oanh đã nhiều lần bán số lô, số đề cho nhiều người khác, với tổng tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng. Ngày 6/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Oanh về hành vi “Đánh bạc”.

Phan Thùy Giang - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, chiều 25/9/2025, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an xã Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Phố và Đồn Biên phòng Phú Gia phát hiện T.H.V (SN 1984) và L.T.O (SN 1987), cùng trú tại xã Hương Xuân, vận chuyển 7 hộp pháo hoa nổ.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Phan Thùy Giang (SN 1999) là người đặt mua và nhờ hai đối tượng trên vận chuyển. Giang khai nhận mua số pháo để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Kết luận giám định xác định tang vật là 12,4kg pháo nổ. Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giang về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Hiện các vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.