Chiều ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ từng công tác tại phường Phú Hội (nay là một phần của phường Thuận Hóa) về tội Nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can là Dương Đăng Khoa, hiện là Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND P.Thuận Hóa (nguyên Phó chủ tịch UBND Phường Phú Hội cũ), và Hoàng Văn Thắng, hiện là chuyên viên phòng Kinh tế - hạ tầng đô thị UBND P.Thuận Hóa (nguyên cán bộ UBND P.Phú Hội cũ).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Thắng - Ảnh: CAND

Theo thông tin ban đầu trên CAND, 2 bị can này bị bắt vì liên quan đến hành vi nhận hối lộ xảy ra trong thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025 khi cả 2 còn công tác tại phường Phú Hội cũ (thuộc quận Thuận Hóa trước khi sáp nhập).

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan.