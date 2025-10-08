HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt giữ Phan Tiến Đạt sinh năm 2002

Trang Anh |

Phan Tiến Đạt bỏ chạy đến trước số 87 phố Lĩnh Nam thì bị Tổ công tác của Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện và bắt giữ.

Công an TP Hà Nội ngày 8/10 cho biết, Công an phường Vĩnh Tuy vừa bắt Phan Tiến Đạt (SN 2002, trú Thanh Hóa) khi đang bỏ chạy sau khi trộm cắp 8 chiếc điện thoại tại một cửa hàng trên phố Lĩnh Nam.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 50 phút ngày 3/10/2025 tại khu vực phố Lĩnh Nam, Hà Nội. Đối tượng Phan Tiến Đạt (SN 2002, thường trú tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa) đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên phố này để trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, hành vi của Đạt đã bị người dân phát hiện và hô hoán. Đối tượng sau đó đã bỏ chạy đến trước số 87 phố Lĩnh Nam thì bị Tổ công tác của Công an phường Vĩnh Tuy đang tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và bắt giữ.

Phan Tiến Đạt và tang vật - Ảnh: CA Hà Nội

Phan Tiến Đạt và tang vật - Ảnh: CA Hà Nội

Tại thời điểm bị bắt, Đạt đã tự nguyện giao nộp một chiếc ba lô, bên trong chứa 08 chiếc điện thoại di động và 01 kìm bằng kim loại. Đạt khai nhận toàn bộ 8 chiếc điện thoại này vừa trộm cắp được từ cửa hàng trên phố Lĩnh Nam.

Hiện, Công an phường Vĩnh Tuy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Phan Tiến Đạt về hành vi Trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo
