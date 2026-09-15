Vì sao người Nhật không để cơm thừa qua đêm trong nồi cơm điện? Điều người Việt thường làm!

Không hẳn vì người Nhật "khó tính" hơn, mà cách làm này liên quan đến chất lượng cơm, thời gian bảo quản và an toàn thực phẩm, một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.

Ở nhiều gia đình Việt, nấu một nồi cơm rồi để nguyên trong nồi cơm điện đến sáng hôm sau là chuyện rất bình thường. Cơm vẫn có thể ăn được, lại chẳng phải mất công chia hộp hay cất vào tủ lạnh.

Thế nhưng ở Nhật Bản, việc để cơm đã nấu trong nồi qua đêm không phải lựa chọn được ưu tiên. Nhiều người có thói quen lấy cơm thừa ra khỏi nồi, chia thành từng phần rồi bảo quản lạnh hoặc đông lạnh để dùng cho những bữa sau.

Không hẳn vì người Nhật "khó tính" hơn, mà cách làm này liên quan đến chất lượng cơm, thời gian bảo quản và an toàn thực phẩm, một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.

Cơm để lâu trong nồi có thể thay đổi như thế nào?

Sau khi nấu, cơm không giữ nguyên trạng thái ban đầu. Theo thời gian, cơm có thể mất nước, trở nên khô hoặc cứng hơn. Nếu được giữ ấm lâu, màu sắc, mùi và hương vị của cơm cũng có thể thay đổi.

Đây là lý do nhiều người Nhật không xem chức năng giữ ấm của nồi cơm điện như một cách lý tưởng để bảo quản cơm trong thời gian dài. Giữ ấm có thể giúp cơm thuận tiện để ăn trong thời gian ngắn, nhưng không đồng nghĩa với việc cơm sẽ giữ được chất lượng tốt nếu để hàng giờ, đặc biệt là qua đêm.

Một vấn đề khác cần chú ý là vi khuẩn có thể phát triển trong cơm nếu cơm được làm nguội hoặc bảo quản không đúng cách. Cơm nấu chín có thể chứa bào tử của Bacillus cereus. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), những bào tử này có thể sống sót sau quá trình nấu; nếu cơm sau đó được để trong điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, độc tố có thể được tạo ra, người ăn cơm này có nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đáng chú ý, việc cơm "trông vẫn bình thường" không có nghĩa là cơm chắc chắn an toàn. Một số độc tố do vi khuẩn tạo ra có thể không làm cơm có mùi hay vị bất thường. Điều này càng khiến câu chuyện ngộ độc thực phẩm trở nên khó lường.

Vậy tại sao người Nhật thường chia cơm thừa rồi cất thay vì để ủ ấm qua đêm trong nồi cơm điện?

Thay vì để nguyên nồi cơm điện qua đêm, một cách phổ biến là chia cơm thành từng phần ngay sau khi nấu, sau đó bảo quản để dùng dần.

Cách này có hai lợi ích. Thứ nhất, cơm được xử lý sớm thay vì để lâu trong nồi. Thứ hai, chia thành từng khẩu phần giúp việc bảo quản và hâm nóng thuận tiện hơn.

Đặc biệt, đông lạnh là một cách thường được sử dụng để bảo quản cơm lâu hơn. Cơm có thể được chia thành từng phần vừa đủ cho một bữa, bọc kín rồi cho vào ngăn đông. Khi ăn, chỉ cần lấy đúng một phần ra để hâm nóng.

Điều quan trọng là không nên hiểu rằng cứ cho cơm vào tủ lạnh là an toàn tuyệt đối. Cơm nên được làm nguội và bảo quản đúng cách, tránh để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Hộp hoặc vật dụng đựng cơm cũng cần sạch và phù hợp để bảo quản thực phẩm. Nếu không, nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh đường tiêu hóa có thể xảy ra.

Vì sao không nên để cơm trong nồi rồi sáng hôm sau lấy ăn?

Một số nồi cơm điện hiện nay có chế độ giữ ấm trong nhiều giờ và người Việt thích để . Tuy nhiên, thời gian giữ ấm an toàn và chất lượng cơm phụ thuộc vào từng thiết bị, cách vận hành và điều kiện thực tế.

Nếu nồi không duy trì được nhiệt độ phù hợp, hoặc cơm đã được lấy ra, để nguội rồi cho trở lại nồi, nguy cơ vi khuẩn phát triển sẽ cao hơn.

Vì vậy, với cơm thừa, điều quan trọng không phải là "cơm của người Nhật hay cơm của người Việt", mà là cách xử lý cơm sau khi nấu.

Nếu biết trước sẽ không ăn hết, có thể chia cơm thành những phần nhỏ khi còn nóng, bảo quản kín và làm lạnh nhanh. Khi cần ăn, lấy đúng lượng cần thiết để hâm nóng kỹ.

Một thay đổi nhỏ có thể khiến việc bảo quản cơm dễ hơn - bước nhỏ quan trọng để giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình bạn

Thói quen của người Nhật đáng học ở đây không nhất thiết nằm ở một chiếc hộp đặc biệt hay một thiết bị nhà bếp đắt tiền. Đó là tư duy nấu vừa đủ, chia khẩu phần và xử lý thức ăn thừa sớm, thay vì mặc định để nguyên mọi thứ trong nồi đến hôm sau.

Với những gia đình thường nấu nhiều cơm, chỉ cần thay đổi một bước: cơm thừa sau bữa ăn được chia thành từng phần, đậy kín và bảo quản đúng cách thay vì để nguyên trong nồi qua đêm.

Không chỉ giúp cơm giữ được chất lượng tốt hơn, cách này còn giúp mỗi bữa sau chỉ cần lấy đúng một phần để hâm nóng, hạn chế tình trạng lấy ra - để vào nhiều lần và giảm lãng phí thực phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình bạn.

Nói cách khác, điều đáng học từ căn bếp Nhật không phải là "không bao giờ để cơm trong nồi", mà là đừng xem chiếc nồi cơm điện như một chiếc tủ bảo quản thực phẩm. Cơm đã nấu vẫn là thực phẩm cần được xử lý và bảo quản đúng cách, đặc biệt khi muốn để qua nhiều giờ hoặc dùng cho ngày hôm sau mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả nhà.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)