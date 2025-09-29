Vì sao người Nhật ăn nhiều cá sống nhưng ít bị nhiễm ký sinh trùng, vẫn khỏe mạnh và sống thọ?

Những món ăn chế biến từ nguyên liệu sống là nét đặc trưng nổi bật trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Tại xứ Phù Tang, từ những nhà hàng sang trọng cho đến các quầy ăn nhanh ven đường, thực khách đều có thể dễ dàng bắt gặp các món nổi tiếng thế giới như sashimi, sushi hay tekkadon. Trong số đó, cá sống luôn giữ vai trò trung tâm, trở thành nguyên liệu được người Nhật ưa chuộng hơn cả.

Điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao người Nhật có thể ăn cá sống hằng ngày mà ít khi bị nhiễm ký sinh trùng, trong khi ở nhiều quốc gia khác, việc ăn đồ sống thường tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Theo thống kê, số ca nhiễm ký sinh trùng do thực phẩm sống ở Nhật Bản năm 2016 là 124. Đây được cho là con số khá thấp đối với quốc gia có dân số hơn 120 triệu người.

Hóa ra, để có thể duy trì thói quen ăn cá sống hằng ngày mà vẫn an toàn, người Nhật đã phát triển nhiều phương pháp xử lý và kiểm soát nghiêm ngặt. Nhờ đó, cá sống không chỉ giữ được độ tươi ngon mà còn hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hay vi khuẩn. Dưới đây là những bí quyết giúp ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu với các món sashimi, sushi mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho thực khách:

1. Lựa chọn và bảo quản nghiêm ngặt

Nguyên liệu cho sushi, sashimi thường được chọn lọc kỹ lưỡng. Cá đánh bắt tại các vùng duyên hải, giàu dinh dưỡng và có độ tươi cao, sẽ được đưa vào chế biến. Đặc biệt, cá luôn được bảo quản đông lạnh để tiêu diệt vi khuẩn, ký sinh trùng.

Hầu hết các cửa hàng tạp hóa giữ hải sản của họ trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 33°F (1°C) đến 41°F (5°C), thì các đầu bếp chuyên nghiệp tại các nhà hàng sushi ngon lại duy trì nhiệt độ thấp hơn nhiều, gần 28°F (-2°C).

2. Kỹ thuật chế biến khắt khe

Bên cạnh khâu chọn và bảo quản, kỹ thuật chế biến cũng góp phần quan trọng. Với cá hồi, nhiều đầu bếp Nhật xử lý bằng giấm “su” trong quá trình chuẩn bị. Loại giấm này giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại như listeria monocytogenes, thường xuất hiện ở cá hồi nuôi nhập khẩu.

Khi ăn sushi hay sashimi, người Nhật thường chấm với nước tương và mù tạt. Ngoài tăng hương vị, hai loại gia vị này còn có khả năng khử khuẩn, hạn chế sự tích tụ của vi khuẩn, kim loại nặng và ký sinh trùng. Bên cạnh đó, gừng, tía tô, bạc hà và một số loại rau thơm khác cũng được dùng kèm để hỗ trợ diệt khuẩn và ký sinh trùng có trong hải sản tươi sống. Nhờ những bí quyết này, những món ăn tươi sống của người Nhật không những thêm phần tươi ngon mà vẫn đảm bảo được an toàn với sức khỏe con người.

3. Nhận thức và kiểm soát sức khỏe cộng đồng

Nhật Bản vốn nổi tiếng về ý thức vệ sinh và an toàn thực phẩm. Nhà hàng, siêu thị phải tuân thủ kiểm định gắt gao, nếu vi phạm sẽ bị rút giấy phép ngay. Hệ thống y tế cũng ghi nhận và cảnh báo các ca nhiễm ký sinh trùng hiếm gặp, giúp người dân luôn cảnh giác.

Ánh Lê (Tổng hợp)