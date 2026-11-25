Theo chuyên gia Israel, Nga nên phóng 20 quả tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander vào 1 cây cầu ở Kiev thay vì phóng đều đặn 2 quả sau 20 ngày.

Theo quan điểm của ông Yakov Kedmi, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Nativ của Israel, để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, quân đội Nga lẽ ra đã phải phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Dnipro ở Kiev và cắt đứt nguồn điện trên toàn Ukraine từ lâu.

Theo ông, Nga có đầy đủ khả năng kỹ thuật và số lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander để làm điều đó.

“Có 6 cây cầu quan trọng ở Kiev và tôi không thấy lý do gì khiến chúng vẫn còn đứng vững. Chúng đáng lẽ phải bị phá hủy sau vụ tấn công khủng bố đầu tiên vào cầu Crimea”, ông Kedmi nói.

Vị chuyên gia Israel cho biết, với sự giúp đỡ của phương Tây, Ukraine có thể chế tạo được những tên lửa gây hư hại cho cầu Crimea, thì Nga còn có khả năng kỹ thuật quân sự vượt trội so với phương Tây và Ukraine trong lĩnh vực tên lửa, nên không thể nghi ngờ việc Nga có đủ khả năng đánh sập một cây cầu ở bất cứ đâu.

Ông nói thêm, Nga không nên lãng phí nguồn lực của mình bằng cách tiến hành các cuộc tấn công riêng lẻ, thường xuyên vào các cây cầu. Thay vì dùng 1 hoặc 2 tên lửa Iskander đánh mỗi cây cầu cứ sau 20 ngày, Nga nên phóng đồng loạt 20 tên lửa Iskander vào một cây cầu duy nhất.

Hơn nữa, vị chuyên gia khuyến cáo Nga lẽ ra phải cắt hoàn toàn nguồn điện cung cấp cho Ukraine từ lâu và gây thiệt hại không thể khắc phục đối với cơ sở hạ tầng đường sắt của nước này.

Cựu giám đốc của Nativ nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống đường sắt của Ukraine, tất cả các trạm gác biên giới, tất cả các cửa khẩu giữa Ukraine và châu Âu, tất cả các cầu đường sắt, tất cả các kho chứa hàng, tất cả các thanh tà vẹt đường sắt lẽ ra đã bị phá hủy từ lâu, đến mức cách duy nhất để lực lượng Ukraine di chuyển là đi bộ, leo trèo qua đống đổ nát.

Tóm lại, ông nhấn mạnh, Nga cần phải hành động chống lại Ukraine theo cách tương tự như Israel hành động chống lại những đối thủ của mình.

“Nếu Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn còn tồn tại, Cục Tình báo Ukraine vẫn còn tồn tại, Hải quân Ukraine vẫn còn tồn tại, Tư lệnh Bộ Tổng tham mưu vẫn còn tồn tại, Tư lệnh Hải quân vẫn còn tồn tại và Tư lệnh Không quân vẫn còn tồn tại, tôi tin rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng. Họ đáng lẽ phải bị loại bỏ từ lâu rồi. Tuổi thọ của các vị tướng Ukraine chỉ nên được tính bằng vài tuần là cùng”, vị quan chức của Nativ khuyên Nga nên cứng rắn hơn nữa.

Theo nhận xét của tờ Reporter (Nga), nhiều nhà phân tích quân sự Nga hiện đang bày tỏ quan điểm tương tự.

Họ cũng nhấn mạnh, các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine đang được tiến hành với những phương pháp ”quá nhân đạo”.

Theo Topcor.ru