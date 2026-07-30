Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây nêu rõ, Nga bằng mọi cách phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

“Nga từ lâu đã phải chịu đựng những nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu chủ quyền của mình. Họ coi thường "đất nước chúng ta - rộng lớn, hùng mạnh, kiêu hãnh và tự chủ, một đất nước không thể bị khuất phục.

Các quốc gia phương Tây hiện đang sử dụng Ukraine như một "công cụ" để lật đổ Nga. Nhiệm vụ chung của chúng ta là bảo vệ đất nước.

Cách duy nhất để bảo vệ đất nước là phải giành chiến thắng trong Chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Medvedev nói.

Mặc dù các đảng phái chính trị có thể bất đồng về vấn đề kinh tế và xã hội trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới, ông Medvedev lưu ý, họ phải đoàn kết về các vấn đề ảnh hưởng đến sự sống còn của đất nước, đồng thời bày tỏ niềm tin, Nga cuối cùng sẽ chiến thắng.

Những bình luận này được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đưa ra hôm 29/7, khi ông phát biểu trước các chính trị gia trẻ và đại diện các đảng phái trong Quốc hội tại diễn đàn thanh niên "Lãnh thổ của những ý nghĩa".

Nga đã nhiều lần tuyên bố, việc NATO mở rộng về phía biên giới của họ là mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng, và viện dẫn tham vọng gia nhập khối do Mỹ dẫn đầu của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Giới chức Nga từ lâu đã cáo buộc các chính phủ phương Tây tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga thông qua việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Hôm 27/7, Tổng thống Vladimir Putin nói với các nhà lập pháp Duma Quốc gia, sẽ không ai có thể thành công trong việc khuất phục người dân Nga, khẳng định: “Điều này chưa từng xảy ra và sẽ không xảy ra trong tương lai”.

Ông Putin nói thêm, hệ thống chính trị và các thể chế nhà nước của đất nước đã sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ hành động thù địch nào.

Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định, các đối thủ của Nga đã thất bại trên chiến trường, và hiện đang chuyển sang các cuộc tấn công khủng bố.

Tổng thống kết luận, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không gây thiệt hại cho Nga như dự định, và thay vào đó lại gây ra tổn hại lớn nhất cho nhiều quốc gia đã áp đặt chúng.