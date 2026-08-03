Vì sao nên đổ muối vào bồn cầu khi bị tắc nghẽn?

Có phải muối có khả năng thông tắc bồn cầu?

Khi bồn cầu bị tắc nghẽn, không ít người truyền tai nhau mẹo đổ một bát muối hạt vào bồn cầu rồi chờ khoảng 15-30 phút trước khi xả nước. Đây là cách làm đơn giản, ít tốn kém và được nhiều gia đình áp dụng. Nhưng liệu mẹo này có thực sự hiệu quả? Quan trọng hơn, nó mang lại lợi ích gì dưới góc độ vệ sinh và sức khỏe

Muối có giúp thông tắc bồn cầu không?

Theo các chuyên gia về vệ sinh môi trường, muối không phải là "chất thông cống" và cũng không có khả năng làm tan các vật cứng gây tắc như giấy vệ sinh quá nhiều, khăn giấy, tóc, đồ nhựa hay các vật dụng vô tình rơi vào bồn cầu.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nghẽn nhẹ do cặn bẩn, chất thải hữu cơ hoặc lớp mỡ tích tụ trong đường ống, việc kết hợp muối với nước nóng (không phải nước sôi) có thể hỗ trợ làm mềm một phần các chất bám, từ đó giúp dòng nước lưu thông tốt hơn.

Vì vậy, đây chỉ nên được xem là mẹo hỗ trợ đối với những trường hợp tắc nhẹ, chứ không thể thay thế các phương pháp xử lý chuyên dụng.

Vì sao mẹo này vẫn được nhiều người áp dụng?

Dù hiệu quả thông tắc còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây nghẽn, việc xử lý sớm bồn cầu bị tắc lại mang ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe của cả gia đình.

Hạn chế sự phát triển của vi khuẩn

Bồn cầu bị ứ đọng nước và chất thải trong thời gian dài tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn phát triển mạnh. Môi trường ẩm ướt cũng khiến nấm mốc và các vi sinh vật có hại sinh sôi nhanh hơn.

Việc xử lý tình trạng tắc nghẽn sớm giúp giảm nguy cơ ô nhiễm trong không gian nhà vệ sinh.

Giảm mùi hôi ảnh hưởng đến hệ hô hấp

Khi bồn cầu bị tắc, khí từ hệ thống thoát nước có thể thoát ngược lên, tạo ra mùi hôi khó chịu. Việc thường xuyên hít phải không khí ô nhiễm trong nhà vệ sinh có thể gây cảm giác đau đầu, buồn nôn hoặc khó chịu, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh hô hấp.

Hạn chế nguy cơ nước thải tràn ngược

Một trong những rủi ro lớn nhất khi bồn cầu tắc là nước thải có thể trào ngược ra sàn nhà. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc vệ sinh không đúng cách, nguy cơ lây nhiễm các bệnh về đường tiêu hóa hoặc bệnh ngoài da sẽ tăng lên.

Muối còn có tác dụng khử mùi nhẹ

Ngoài khả năng hỗ trợ làm sạch một phần cặn bẩn, muối còn được nhiều người sử dụng để giảm mùi hôi trong nhà vệ sinh.

Muối có đặc tính hút ẩm nhẹ và có thể hỗ trợ làm giảm một phần vi khuẩn bám trên bề mặt khi kết hợp với việc cọ rửa đúng cách. Tuy nhiên, tác dụng khử khuẩn của muối ở điều kiện sử dụng thông thường không thể thay thế các sản phẩm tẩy rửa hoặc khử khuẩn chuyên dụng.

Cách sử dụng muối đúng cách

Nếu muốn thử mẹo này, bạn có thể thực hiện như sau:

Đổ khoảng 1-2 bát muối hạt vào bồn cầu.

Thêm một lượng nước nóng khoảng 50-60°C (không dùng nước sôi vì có thể làm ảnh hưởng đến sứ hoặc đường ống nhựa).

Chờ từ 20-30 phút.

Xả nước và kiểm tra khả năng thoát nước.

Nếu bồn cầu vẫn không cải thiện, không nên tiếp tục xả nước nhiều lần vì có thể khiến nước tràn ra ngoài.

Khi nào không nên tiếp tục dùng mẹo dân gian?

Bạn nên gọi đơn vị sửa chữa hoặc sử dụng dụng cụ thông tắc chuyên dụng nếu gặp các dấu hiệu sau:

Bồn cầu hoàn toàn không thoát nước.

Nước liên tục dâng cao sau mỗi lần xả.

Có vật cứng rơi xuống bồn cầu.

Tình trạng tắc nghẽn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Xuất hiện mùi hôi kéo dài dù đã vệ sinh sạch sẽ.

Đây có thể là dấu hiệu đường ống gặp sự cố hoặc hệ thống thoát nước bị tắc sâu, cần được xử lý đúng kỹ thuật.

Lời khuyên để bảo vệ sức khỏe cả gia đình

Bồn cầu không chỉ là thiết bị vệ sinh mà còn là một mắt xích quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Để giảm nguy cơ tắc nghẽn và duy trì môi trường sống sạch sẽ, các chuyên gia khuyến cáo:

Không xả khăn giấy ướt, băng vệ sinh, tăm bông hoặc rác vào bồn cầu.

Vệ sinh bồn cầu định kỳ bằng các sản phẩm phù hợp.

Luôn đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước để hạn chế các giọt bắn li ti phát tán vi khuẩn ra môi trường xung quanh.

Xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu thoát nước chậm thay vì để tình trạng kéo dài.

Một mẹo nhỏ như đổ muối vào bồn cầu có thể hữu ích trong một số trường hợp tắc nhẹ, nhưng không phải là "bí quyết thần kỳ". Điều quan trọng hơn là giữ hệ thống vệ sinh hoạt động ổn định, xử lý đúng nguyên nhân gây tắc và duy trì thói quen vệ sinh đúng cách. Đây mới là giải pháp góp phần bảo vệ sức khỏe của cả gia đình lâu dài.

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(Nguồn: Tổng hợp)