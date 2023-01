Vì sao lại ốm sau mỗi lần "lâm trận"?

Chúng ta thường nói vui “yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu”. Tuy nhiên, có những quý ông, dù tần suất yêu không phải là quá nhiều nhưng sau mỗi lần làm chuyện ấy là sẽ bị ốm với các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, có khi kéo dài cả mấy ngày. Đây thực sự là căn bệnh “rất lạ”, trái ngược với những lợi ích to lớn mà tình dục mang lại.

Sức khỏe toàn thân không tốt sẽ khiến nam giới rơi vào cảnh "yêu xong thì ốm".

Theo BS Hà Ngọc Mạnh – BV Nam học và hiếm muộn Việt - Bỉ những những triệu chứng về tâm thần – thực thể như trên là do tình trạng suy nhược sức khoẻ. Có khá nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng đó, tuy nhiên hoạt động tình dục quá độ cũng là một nguyên nhân hay gặp.

Dân gian thì thường cho rằng khi người đàn ông xuất tinh thì sinh lực, sinh khí cũng bị hao tổn và đó cũng là lý do quý ông hao mòn sức khỏe hoặc là ốm yếu sau mỗi lần lâm trận. Còn theo quan điểm của y học hiện đại, hoạt động tình dục và xuất tinh là một hoạt động gắng sức, cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng cho quá trình này. Chính vì vậy nếu sức lực cơ bản không tốt, chúng ta hoạt động quá sức thì sức khoẻ toàn thân sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Để phân biệt được tình trạng mệt mỏi rã rời, đau đầu, khó chịu …sau mỗi cuộc yêu chỉ là do quan hệ tình dục hoặc do một bệnh lý nào đó tình cờ xuất hiện trùng thời điểm với khi làm “chuyện ấy”, các quý ông có thể dựa vào các dấu hiệu như: Mệt mỏi do quan hệ tình dục thường chỉ gặp trong hoặc sau hoạt động tình dục và có thể hết sau một vài giờ hoặc một hai ngày. Còn các triệu chứng đau đầu, nhức mỏi toàn thân, buồn nôn, chóng mặt… xuất hiện kéo dài hoặc ngay cả khi không quan hệ tình dục thì cần nghĩ tới một bệnh lý khác và nên đi khám bệnh để bác sĩ tìm ra nguyên nhân cũng như hướng dẫn biện pháp điều trị.

Với những trường hợp đau mỏi, cảm thấy mất hết sinh lực sau mỗi cuộc yêu, theo BS Hà Ngọc Mạnh, có khá nhiều các biện pháp can thiệp, từ dinh dưỡng, thuốc tới vật lý trị liệu với mục tiêu làm cho sức khoẻ toàn thân tốt lên. Ví dụ chúng ta có thể thực hiện chế độ ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường tập luyện thể dục thể thao, bổ sung một số loại thuốc bổ…theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trong tình cảnh sức khỏe không được tốt, thì việc liệu “cơm gắp mắm”, điều chỉnh tần suất cũng như cường độ “lao động” mỗi khi làm chuyện ấy là điều nên lưu ý với các cặp đôi. Tuy nhiên, đừng vì lo sợ hao tổn sinh lực mà các cặp vợ chồng tránh né hoặc từ bỏ luôn thú vui chăn gối.

Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Đời sống tình dục của các cặp đôi cũng vậy, sẽ có những nét riêng và không phải ai cũng mạnh mẽ như nhau và có thể đều đặn “lên đỉnh”. Vì vậy, nếu có gặp những trục trặc về sức khỏe sau mỗi cuộc yêu, các quý ông đừng ngại mà nên chia sẻ với bác sĩ để tìm ra hướng khắc phục và cải thiện. Các bạn cũng có thể gọi điện tới chương trình Chuyện Thầm kín của VOV2 theo số máy: 0243.2669494 hoặc 0243 266 9595 để được chuyên gia của chương trình tư vấn./.