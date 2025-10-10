Vì sao không nên thường xuyên ăn cơm chan canh?

Nhiều người cho rằng, chất dinh dưỡng của thịt, rau đều “tan” hết vào nước canh, nên chan canh vào cơm sẽ giúp hấp thụ được “tinh hoa” của món ăn. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại .

Các chất dinh dưỡng chính như đạm, vitamin, chất xơ phần lớn vẫn nằm trong phần cái của món ăn . Thứ có nhiều trong bát canh chủ yếu là nước, chất béo, muối và một lượng rất nhỏ axit amin , không đủ để gọi là “giàu dinh dưỡng”. Vì thế, ăn cơm chan canh không phải bổ gấp đôi , mà chỉ là đang “pha loãng” bữa ăn của bạn.

Ăn cơm chan canh khiến dạ dày làm việc quá tải

Tiêu hóa bắt đầu ngay từ khoang miệng. Khi ăn cơm khô, chúng ta phải nhai kỹ, giúp tuyến nước bọt tiết ra enzyme amylase - hỗ trợ phân giải tinh bột trước khi nuốt xuống.

Nhưng khi cơm đã chan canh, hầu như không cần nhai , người ăn nuốt vội, khiến giai đoạn “tiền tiêu hóa” bị bỏ qua. Thức ăn chưa được nghiền nhỏ đã trôi xuống dạ dày cùng lượng lớn nước, làm loãng dịch vị , khiến dạ dày phải co bóp mạnh hơn để tiêu hóa. Lâu dần, thói quen này có thể dẫn đến đầy hơi, khó tiêu, viêm loét dạ dày .

Hấp thu dinh dưỡng giảm, cơ thể dễ thiếu chất

Do không nhai kỹ và dịch vị bị loãng, thức ăn khó được phân giải hoàn toàn, khiến quá trình hấp thu dinh dưỡng bị giảm sút. Ăn nhiều mà cơ thể vẫn thiếu chất , lâu dần có thể gây suy dinh dưỡng nhẹ , đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi - hai nhóm có hệ tiêu hóa yếu.

“Bẫy” muối và dầu mỡ trong bát cơm chan canh

Nhiều người thích chan cơm bằng nước thịt hoặc nước xào rau , vì thấy đậm đà hơn. Nhưng chính những loại nước này thường chứa nhiều dầu và muối , làm tăng nguy cơ cao huyết áp, mỡ máu, béo phì nếu dùng thường xuyên. Một bát cơm chan canh tưởng lành mạnh, nhưng có thể khiến lượng muối và chất béo vượt xa mức khuyến nghị trong ngày .

Ăn thế nào mới tốt cho tiêu hóa và sức khỏe?

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn theo thứ tự:

- Uống vài ngụm nước lọc hoặc canh loãng để “khởi động” dạ dày.

- Ăn rau xanh để tăng cảm giác no và bổ sung chất xơ.

- Ăn thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, đậu phụ.

- Cuối cùng mới ăn cơm , giúp ổn định đường huyết và kiểm soát lượng calo nạp vào.

Thỉnh thoảng ăn cơm chan canh cho tiện thì không sao, nhưng nếu biến nó thành thói quen, dạ dày của bạn sẽ phải “lên tiếng” sớm thôi .

Nguồn và ảnh: QQ