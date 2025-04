Vì sao không nên mặc legging khi đi máy bay, nếu biết rồi bạn có thay trang phục không?

Các loại sợi tổng hợp thường dễ bị tĩnh điện do khả năng hút ẩm kém hơn so với sợi tự nhiên. Ngoài ra, do được xử lý hóa học, sợi tổng hợp có khả năng chịu nhiệt kém hơn sợi tự nhiên. Vì vậy, khi nóng chảy, chúng có thể dính vào da và gây bỏng nặng, thậm chí bỏng độ 3.