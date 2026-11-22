Đây là một trong những điều kiêng kỵ khi thắp hương mà nhiều người vẫn vô tình mắc phải.

Khi thắp hương trên bàn thờ, nhiều người thường sử dụng bật lửa/bao diêm để châm lửa vào đầu nhang. Sau khi châm xong, nếu lửa trên hương vẫn còn cháy, phản xạ quen thuộc của không ít người là đưa lên miệng thổi cho tắt. Tuy nhiên, theo quan niệm trong văn hóa thờ cúng của người Việt, đây lại là hành động không được khuyến khích. Dù chỉ là một thao tác nhỏ, gia chủ vẫn nên chú ý để giữ sự trang nghiêm cho không gian thờ tự. Vậy vì sao không nên dùng miệng thổi tắt lửa bật lửa sau khi thắp hương?

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, bàn thờ là nơi linh thiêng, thể hiện sự thành kính của con cháu đối với tổ tiên, thần linh. Bởi vậy, mọi hành động diễn ra tại khu vực này đều cần được thực hiện cẩn thận, chỉn chu và giữ thái độ tôn kính. Theo quan niệm dân gian, dùng miệng thổi tắt hương bị xem là hành động thiếu trang trọng. Hơi thở từ miệng vốn gắn với hoạt động sinh hoạt thường ngày, trong khi việc dâng hương lại mang ý nghĩa tâm linh và cần sự thanh sạch. Vì vậy, người xưa thường khuyên không nên dùng miệng thổi trực tiếp vào nén hương đang cháy, nhất là khi hương được thắp để cúng gia tiên hoặc trong những dịp quan trọng như ngày giỗ, lễ Tết.

Một lý do khác khiến việc thổi tắt hương bằng miệng không được khuyến khích xuất phát từ quan niệm về sự thanh tịnh trong thờ cúng. Người xưa cho rằng bàn thờ cần được giữ sạch sẽ, gọn gàng, tránh những hành động tùy tiện hoặc thiếu ý tứ. Trong đó, việc dùng miệng thổi trực tiếp vào nén hương đôi khi được xem là hành động làm mất đi sự trang nghiêm, thanh tịnh của nghi lễ. Khi thắp hương, điều quan trọng không chỉ nằm ở lễ vật hay số lượng nén hương mà còn ở thái độ thành tâm của người thực hiện. Tuy nhiên, đây chủ yếu là quan niệm và tập tục được lưu truyền trong dân gian, không phải quy định bắt buộc hay điều đã được khoa học chứng minh. Gia chủ có thể tham khảo và thực hiện tùy theo phong tục thờ cúng của gia đình, miễn sao giữ được sự tôn kính, chỉn chu.

Ngoài yếu tố phong tục, việc dùng miệng thổi tắt hương còn có một số bất tiện trong thực tế. Khi thổi mạnh, luồng hơi có thể khiến tro hương bay ra xung quanh, rơi xuống mặt bàn thờ, bát hương hoặc các lễ vật đang được bày biện. Điều này khiến khu vực thờ cúng dễ bị bụi bẩn, mất đi sự gọn gàng vốn có. Đặc biệt, nếu bàn thờ có nhiều đồ vật bằng giấy, vải hoặc các vật liệu dễ bắt lửa, việc thổi mạnh cũng có thể khiến tàn hương đang cháy bay sang những vị trí không mong muốn. Bên cạnh đó, khi cúi sát mặt vào nén hương đang cháy để thổi, gia chủ có thể vô tình hít phải khói hương ở khoảng cách gần. Vì vậy, việc hạn chế dùng miệng thổi không chỉ xuất phát từ quan niệm thờ cúng mà còn là cách giữ vệ sinh và an toàn cho gia đình.

Sau khi châm hương, nếu ngọn lửa vẫn còn cháy, gia chủ có thể dùng tay phẩy nhẹ hoặc quạt nhẹ để làm tắt lửa. Nên thực hiện ở khoảng cách an toàn, tránh để tay tiếp xúc trực tiếp với phần kim loại nóng hoặc ngọn lửa. Ngoài ra, nếu sử dụng bật lửa, gia đình nên kiểm tra kỹ bật lửa đã tắt hoàn toàn trước khi đặt xuống, không để bật lửa đang cháy hoặc còn nóng gần bát hương, giấy tiền và các vật dụng dễ bắt lửa. Đây là thao tác nhỏ nhưng cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình thắp hương.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm