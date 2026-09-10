Đèn thờ bằng điện là vật phẩm chiếu sáng thay thế cho nến hoặc đèn dầu truyền thống, mang lại sự tiện lợi và tính thẩm mỹ cao cho không gian thờ cúng.

Nhiều gia đình hiện nay ưu tiên dùng đèn điện nhằm thay thế một phần nguồn lửa truyền thống hoặc giữ không gian tâm linh luôn ấm cúng. Do thói quen hàng ngày, khu vực dây dẫn cùng ổ cắm quanh bàn thờ lại trở thành nơi ít được chú ý nhất. Đây chính là nơi tập trung nhiều đồ gỗ, giấy vàng mã, hoa khô... vốn rất dễ bắt lửa.

Đèn thờ vẫn là một thiết bị điện

Về mặt an toàn kỹ thuật, đèn đặt trên bàn thờ không khác các thiết bị gia dụng vì dây dẫn và mối nối đều có thể xuống cấp theo thời gian. Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chia sẻ: "Các hộ gia đình nên kiểm tra định kỳ hệ thống điện sinh hoạt nhằm kịp thời phát hiện sự cố, tránh nguy cơ chập cháy do thiết bị quá tải hay hư hỏng".

Do đó, việc đèn vẫn sáng không đủ để kết luận hệ thống đang tốt. Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ cần kiểm tra dây điện có bị nứt, bong vỏ hay bị kẹp sau đồ gỗ hay không. Ổ cắm lỏng, có dấu hiệu biến dạng hoặc thiết bị nóng bất thường thì nên dừng sử dụng và nhờ người có chuyên môn kiểm tra.

Đừng giấu dây bằng cách luồn sát vật dễ cháy

Bàn thờ thường được làm bằng gỗ và đặt nhiều đồ vật trang trí. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, nhiều người có thói quen luồn dây điện sâu phía sau tấm ốp, rèm che hoặc áp sát bề mặt gỗ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tự ý câu, móc, đấu nối dây điện, đồng thời hạn chế tối đa việc để đường dây đi qua các vật liệu dễ cháy.

Nếu đang sửa khu vực thờ, nên tính đường điện ngay từ đầu thay vì nối thêm nhiều đoạn dây sau khi hoàn thiện. Trường hợp hệ thống âm tường hoặc các mối nối phức tạp, gia đình tuyệt đối không tự tháo lắp nếu không có chuyên môn về điện.

Ảnh tạo bởi ChatGPT

Không cắm dồn nhiều thiết bị vào một ổ

Ngoài đèn bàn thờ được đặt cân đối hai bên, khu vực này thường được lắp thêm đèn dây trang trí (đèn nhấp nháy) cùng các thiết bị tạo sáng phụ trợ khác. Lực lượng chuyên trách cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng quá nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm để tránh gây quá tải.

Gia đình có thể phòng tránh rủi ro bằng cách hạn chế đấu nối nhiều ổ chia và không tự ý thêm thiết bị công suất lớn. Các ổ cắm nằm phía sau tủ thờ cũng cần được bố trí ở vị trí thuận tiện hơn, giúp chủ nhà dễ dàng quan sát cũng như ngắt điện khi cần thiết.

Trước khi ra khỏi nhà, kiểm tra cả khu vực thờ

Thông tin khuyến cáo an toàn nhắc nhở người dân nên kiểm tra và ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Việc kiểm tra khu vực bàn thờ cần được thực hiện song song với việc quan sát hương, nến và các nguồn nhiệt xung quanh.

Vì lý do tín ngưỡng, nhiều gia đình duy trì thói quen thắp đèn liên tục trên bàn thờ, do đó hệ thống cấp điện càng phải được thi công đúng tiêu chuẩn thay vì tâm lý chủ quan. Thói quen thờ cúng là nét văn hóa cần được gìn giữ, nhưng sự bình an chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi gia đình giữ cho không gian sống an toàn.